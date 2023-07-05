有嗜睡症多重障礙的街頭藝人邱聖凱 開畫展圓夢

台中軟體園區的拾本書堂上午傳出好聽的樂聲，有多重障礙的邱聖凱在他個人首次畫展上演奏了好聽的樂曲，他的父母在一旁聆聽，心中感動不已。邱聖凱獻花給一路支持他的網銀基金會和他的台中特殊教育學校老師陳蔚綺，感謝他們多年來的協助。

26歲的邱聖凱，患有心室中膈缺損、中度智能障礙、構音障礙、妥瑞氏症及嗜睡症。國中時因遭遇霸凌，一度失去笑容與自信，但在台中特殊教育學校讀高中時，遇到網銀基金會與該校合作推動「街頭藝人培訓計畫」如今，他不僅取得街頭藝人執照，也發揮繪畫天賦，今天在網銀基金會的拾本書堂舉辦「發掘 ∞ 邱聖凱」公益畫展。

網銀基金會執行董事陳大鈞說，這次活動不僅是畫展，也要鼓勵一個辛苦從事藝術工作的家庭，因為邱聖凱有多重的問題，照顧起來非常不容易。

他說，基金會做了很多好事，但不是光靠基金會的幫忙就能開花結果，例如有沒有碰到合適的老師、個人的興趣，還有爸媽的協助，這個人才能開一點小花。邱聖凱能走到今天，真的是萬中選一，無論是在繪畫還是音樂方面，一般人做不到的事情，邱聖凱都做到了。

陳蔚綺感謝網銀基金會對特殊教育的付出，至今該校已培養出40多位街頭藝人，邱聖凱就是其中之一。尤其，邱聖凱罹有嗜睡症，常在表演前還是一付要睡著的樣子，但上了台就很有精神的賣力演出。

社會局科長吳文楦上午也出席了這場畫展，對於邱聖凱有今天的成就，他認為應該感謝網銀基金會的協助，以及邱聖凱爸媽的努力和陪伴。

網銀基金會說，邱聖凱家境清寒，網銀基金會發掘他的音樂潛能後，他的爸媽也積極支持兒子學習陶笛、葫蘆絲、薩克斯風及繪畫。邱聖凱考取街藝證照後，認真巡迴街頭表演，常一站一吹3、4個小時，還自己支付了大學學費。