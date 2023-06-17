名單出爐！屏縣公布國中小校長第1階段遴選結果

屏東縣112學年度國中小學第一階段校長遴選於今完成，共計6名國中校長連任、21名國小校長連任；12名國中校長調任、19名國小校長調任、2名國小校長留任，第二階段出缺學校為滿州、高樹國中，三和、建興、崎峰、僑德、全德國小等，將於6月29日進行國中小第二階段校長遴選作業。

屏東縣112學年度國中連任校長包括，中正國中劉瑞富、萬丹國中黃豊欽、林邊國中李惠瓊、車城國中楊政家、琉球國中蘇傳桔、新埤國中張浩鳴；國小部分為凌雲許裕呈、前進李國賢、潮和謝相如、潮州張振茂、長興陳淑蕙、繁華鄒美華、社皮鍾文馨、興化林禎川、富田盧亭妤、港東莊忠勳、仙吉陳現義、港西楊司維、鹽洲郭明固、塭子鐘敏翠、萬安王國亨、南和國小模俐諾‧卡扎妮嵐、天南陳國民、新南陳和貴、內獅趙炳詠、泰武賴慶安、長榮百合國小陳世聰。

國中校長調任結果為，東新國中羅彥文、至正國中黃賢德、牡丹國中賴詠清、麟洛國中郭瓊揚、新園國中陳英邦、竹田國中湯博榮、南州國中曾淑勤、里港國中鄭宗文、萬新國中劉文宗、獅子國中陳冠良、崇文國中黃彗瑄、鶴聲國中陳亮谷；國小部分為泰山蕭智文、羌園吳勝智、公館陳垣佐、惠農賴建戎、東興黃鳳珠、瓦磘李榮哲、里港藍乙琳、佳佐羅世杰、力社郭希得、榮華李忠屏、崁頂黃拓榮、玉光王麗英、崇文吳進源、大明林政昌、廣安陳奇男、麟洛黃素英、民和林純宇、五溝黃俊傑、仁和廖淑珍，留任者有舊寮王逸棻、黎明謝天德。