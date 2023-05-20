打敗20多國好手 高雄正義中學在世界機器人大賽奪冠

高雄市正義中學機器人校隊赴美參加24屆ROBOFEST世界機器人大賽，克服時差及語言障礙，勇奪世界冠軍！

正義中學一行15人於5月8日啟程前往美國密西根州底特律市郊的勞倫斯科技大學參加世界機器人大賽，歷經3天奮戰，在全球20國700隊2000多位選手中脫穎而出。

正義中學校長俞德淦表示，正義中學2021年曾獲得高級組GAME及UMC兩項世界亞軍，去年拿下高級組UMC世界冠軍，今年高中部學生孫奇霆、陳毅祥、郭靖、佘文喆4人再勇奪「GAME主題賽高級組」世界冠軍，連三年在國際比賽均獲獎。

除GAME主題賽高級組冠軍入袋，學生孫奇霆、佘文喆、章凱昱、吳岱威也聯手拿下「未知任務挑戰賽」季軍；國中部學生陳訢慈、呂安璨、陳廷恩、洪凱鴻、吳峻霆首次參加國際性比賽，則拿下「GAME主題賽初級組」世界第4名。

指導教練蔡豊珍老師說，今年GAME主題賽主題為「供應鏈」，機器人自走車要清除港區障礙物，將貨物依指定順序堆疊至碼頭，並將商品補充到商店才算完成任務。場上物件擺放的位置都是臨場公布，考驗選手對機器人結構設計與程式設計能力，及臨場反應力、壓性。

就讀高中部國際班的佘文喆精通英文、日文，在此次賽事中扮演「外交小尖兵」。他說，透過科技能力的切磋與語言文化的互動認識世界各國朋友，感覺真棒。領隊叢培麒主任表示，正義中學發展機器人科技教育超過8年，選手們透過腦力激盪、克服困難、完成任務，為自己寫下精彩的學習歷程。