5個球員都是MVP！宜蘭光復國小女籃奪全國錦標賽冠軍

宜蘭光復國小女子籃球隊參加國小體總舉辦2023全國國民小學籃球錦標賽，4月2日在板橋體育館以31比19力退台北南港國小，奪得六女甲組冠軍，5名球員獲頒大會最佳明星球員獎；5年級男籃、女籃另獲得3月底第55屆全國少年籃球錦標賽U11組第四名與第五名。

光復國小女籃冠軍賽面對南港國小，第一節就採取高壓式防守，打出13比1的壓倒性領先，南港國小第二節奮起直追，但在隊長許喆縈與控球後衛秦綺穎的帶動下，分差始終維持在二位數，末節許喆瑩獨得14分穩住局面，終場31比19奪冠。先發5人都獲頒大會最佳明星球員獎，堪稱全員MVP。

許喆瑩說，她們團隊５年級就開始一起練習，彼此默契良好，和強隊碰撞獲勝很有成就感，希望可以繼續打下去，成為職業選手；秦綺穎表示，決勝關鍵是防守。練球時間長，但每次都很開心，並不覺得是種犧牲，未來也想成為職業選手。

教練尤志傑表示，去年才接手帶這群孩子，本以為時間不夠，沒想到孩子們很快就培養出默契，賽前針對對手特性布置戰術，孩子也都能確實執行；盃賽過程中有幾場比賽較不樂觀，他放手讓孩子處理，也能頂住落後壓力逆轉戰局。