大提琴家張正傑到六龜校園 另類用音樂宣導廉政誠信

台灣中油公司昨邀請大提琴家張正傑，到高雄偏鄉六龜校園另類用音樂方式宣導廉政誠信，舉行「廉手音樂-走遍天涯海角」校園音樂會。中油將原本可能枯燥的刻板教條式宣導，成功的轉變成為所有學生都喜愛的音樂會。

「天上的月亮不見了？原來，是美猴王偷走了？」台下有450名六龜高中、六龜國小、六龜育幼院院生，參加這場將廉潔誠信概念融入藝術表演元素，以音樂說故事的活動。中油公司油品行銷事業部高雄營業處處長許振隆表示，走遍天涯海角音樂會所蘊含的教育意涵，與中油推動企業社會責任的理念相互照映，期透過澄明琴音薰陶學生內心，使廉能觀念融入學生心中，達到潛移默化的效果，盼讓廉潔誠信教育向下扎根。

中油人員昨提早抵達偏鄉，前往六龜育幼院送暖，隨後到六龜國小，邀請師生共同參與，期望讓偏鄉學子感受誠信品格教育的重要。

六龜高中校長梁華蓁表示，這一次演出的觀眾群，除了學校高中部、國中部學生外，更邀請鄰近友校，六龜國小校長朱淑如帶著小朋友，到六龜高中一起欣賞演出，這是落實12年國教的展現。很多學生的兄弟姊妹都分別就讀兩所學校，今天的演出及故事會成為孩子們晚餐時跟家人分享的共同話題。

此次音樂會演出也是六龜高中創校66周年校慶的系列活動之一，校方感謝中油帶給偏鄉學子驚喜禮物，特別由市區訂購450杯知名飲料店的珍珠波霸冷飲送上山，學生們看了精彩故事、聽了美妙樂音，更喝了愛心飲料，個個開心得合不攏嘴。