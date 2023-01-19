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不一樣的休業式！學生果園上課採蜜棗、千人提前領紅包

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化文德國小師生今天到蜜棗園裡採果。圖／文德國小提供
彰化文德國小師生今天到蜜棗園裡採果。圖／文德國小提供

彰化縣國中小今天舉辦休業式，芬園鄉文德國小學生到「蜜棗」園採棗，度過這學期最後一天，和美鎮和東國小1千多名學生則都收到今年第一個紅包，校方在紅包袋裡都裝著一元，希望小小的紅包為學生帶來大大的祝福。

八卦山上「最高學府」文德國小今天與芬園鄉農會四健會合作，帶學生了解地產業，芬園鄉內的六十度幸福農場的老闆莊錫演今天接待文德國小師生，教導他們認識蜜棗的採收技巧，也讓學生們瞭解到蜜棗的生產時節。

莊錫演60歲因機緣回芬園家鄉開始種植蜜棗，希望回饋鄉里，四年級學生黃柏寯表示，阿公也在這幫忙包裝棗子，自己卻是第一次來採棗子，感覺很特別。文德國小校長李政穎表示，過年前的這段時間是蜜棗的盛產期，十分忙碌，園主卻願意親自接待導覽小朋友們，這種精神十分令人敬佩，學生在有採有吃的過程中能夠更深入的體驗。

和東國小間今天則進行歲末祝福的發紅包活動，校長柯伯儒與現任家長會長黃愷傑等人一起發放1400多名師生歲末祝福紅包。柯伯儒表示，希望過去傳統美好的文化與故事，可以一直延續下來，發壓歲錢是長輩給孩子的一種祝福，也期待孩子長大之後，在工作有能力之後，也能把這樣的祝福送給家中的長輩，換孩子送給長輩新年的壓歲錢。

五年級學生黃泓祺說，拿到紅包才有過年的感覺，希望以後也有機會發紅包給大家。家張會長黃愷傑表示，校長在擔任校長十多年的時間，持續舉辦歲末祝福的發紅包活動，帶給全校師生滿滿年節的味道和喜悅。

今天國小休業式，彰化文德國小師生今天到蜜棗園裡採果。圖／文德國小提供
今天國小休業式，彰化文德國小師生今天到蜜棗園裡採果。圖／文德國小提供
彰化和美鎮和東國小間今天舉行歲末祝福的發紅包活動。圖／和東國小提供
彰化和美鎮和東國小間今天舉行歲末祝福的發紅包活動。圖／和東國小提供
彰化和美鎮和東國小間今天舉行歲末祝福的發紅包活動。圖／和東國小提供
彰化和美鎮和東國小間今天舉行歲末祝福的發紅包活動。圖／和東國小提供

紅包 德國 壓歲錢

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