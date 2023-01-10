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中山工商全校720多名僑生 春節書法揮毫體驗趣味多

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商為720多名僑生舉辦「僑生春節書法揮毫體驗活動」，僑生持毛筆依字帖臨摹，相互比拚，趣味橫生。圖／中山工商提供
中山工商為720多名僑生舉辦「僑生春節書法揮毫體驗活動」，僑生持毛筆依字帖臨摹，相互比拚，趣味橫生。圖／中山工商提供

高雄市中山工商有720多名僑生，首度舉辦「僑生春節書法揮毫體驗活動」，僑生持毛筆依字帖臨摹，相互比拚，趣味橫生。學校董事長陳國清和校長林昭億分別寫下「平安喜樂」、「吉祥如意」祝福，讓無法回鄉過節的僑生感到溫暖。　

「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親。」林昭億表示，農曆過年是華人最重要的節日，越南、印尼等地僑生在台就讀實習，尤其疫情高峰期間，更是難以返鄉探親，因此校方舉辦春節揮毫活動，提供毛筆、字帖和點心，讓僑生藉由寫春聯，慰藉思鄉之情，也感受年節喜慶氣氛。

林昭億指出，目前全校720多名僑生，超過九成多皆是三加四產攜專班，開設科別有電子科、資訊科和美容科，今年九月新的學年度新增商業經營科，將與香港商台灣利豐物流及大潤發流通事業產學合作。學校辦理僑生建教專班已25年，僑生專班享有政府全額補助學費，並享有3年免費華語學習課程及第二專長體驗課，產攜專班畢業後可直升科技大學，滿足僑生就業與升學需求。為鼓勵僑生學華語，學校設有國家華語檢定考場中心，培訓專班僑生畢業前取得國家華語證書。

中山工商電子一年級僑生馬蒙萌說，在泰國時學過3年書法，但在學校每周只有兩堂課。這次揮毫活動大家都很認真，還會相互比較，但他覺得好壞其次，最重要的是用心，和感受其中的意涵。

資訊二年級楊晶雯表示，在印尼從小到大從未寫過書法，覺得書法很難，但首次下筆後感覺很有趣，輕重之間結果就不一樣，還把作品拍照傳給印尼的爸媽看，也讓自己更加了解中華文化。

來自緬甸的竇恩浩，就讀電子科，聽到要寫春聯全班都開心不已，每人都寫了很多，且爭先恐後貼在黑板上炫耀，並請攝影團隊拍照留念。尤其董事長和校長分別親手寫下「平安喜樂」、「吉祥如意」，大家如獲至寶。

中山工商為720多名僑生舉辦「僑生春節書法揮毫體驗活動」，僑生持毛筆依字帖臨摹，相互比拚，趣味橫生。圖／中山工商提供
中山工商為720多名僑生舉辦「僑生春節書法揮毫體驗活動」，僑生持毛筆依字帖臨摹，相互比拚，趣味橫生。圖／中山工商提供
中山工商為720多名僑生舉辦「僑生春節書法揮毫體驗活動」，僑生持毛筆依字帖臨摹，相互比拚，趣味橫生。圖／中山工商提供
中山工商為720多名僑生舉辦「僑生春節書法揮毫體驗活動」，僑生持毛筆依字帖臨摹，相互比拚，趣味橫生。圖／中山工商提供
中山工商為720多名僑生舉辦「僑生春節書法揮毫體驗活動」，僑生持毛筆依字帖臨摹，相互比拚，趣味橫生。圖／中山工商提供
中山工商為720多名僑生舉辦「僑生春節書法揮毫體驗活動」，僑生持毛筆依字帖臨摹，相互比拚，趣味橫生。圖／中山工商提供
中山工商為720多名僑生舉辦「僑生春節書法揮毫體驗活動」，僑生持毛筆依字帖臨摹，相互比拚，趣味橫生。圖／中山工商提供
中山工商為720多名僑生舉辦「僑生春節書法揮毫體驗活動」，僑生持毛筆依字帖臨摹，相互比拚，趣味橫生。圖／中山工商提供

華語 印尼 春聯

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