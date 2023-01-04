鳥松國中連14年舉辦迷你馬拉松 師生沿途欣賞田野風光

高雄市鳥松國中「慶祝校慶馬拉松路跑」，今天從校門前開跑，親師生與社區民眾熱烈參與，完成環繞校園與社區3.5公里的迷你路程，沿途欣賞景點與田野風光，學生覺得一點兒都不累。這項路跑已連續舉辦14年。

高雄市鳥松國中舉辦51周年校慶系列活動馬拉松活動，師生和社區民眾熱烈參與。早上8點在校門口集合，學生以英語歌曲「One thing」快樂歌唱當暖身操，聽完路跑活動注意事項，由校長張振義鳴槍起跑，展開繞校園與社區一圈約3.5公里的迷你馬拉松。

鳥松慢跑協會會長黃惠能連續14年贊助學校路跑活動，支援交通管制志工與獎品，並號召社區共同參與運動盛事，提倡運動強身與親子互動。

女子組第一名二年級學生陳翊淇說，去年一年級時候參加時覺得很有意義，自己養成運動習慣，今年輕鬆跑拿到第一名，很有成就感，要持續進步再求成績更加突破。男子組第一名三年級學生張睿彥表示，跑了三年的活動，由排名五十幾名進步到第一名，心肺功能提升不少，會繼續努力的練習。

教師組第一名是教務處主任黃于榆，他說全校提倡運動並著重健康飲食習慣，對於青少年的成長很重要，每年都很期待與學生一起路跑。

張振義表示，鳥松國中51周年的校慶開幕典禮1月7日舉行，校慶活動以校慶周的方式陸續展開。今天的迷你馬拉松路跑活動，結合社區與師生一起參與，培養運動良好習慣，並以校園與社區為場域，擴大親師生對環境的關心。學生也在活動之中，學到勝不驕、敗不餒的觀念，讓自己的路跑成績每年都進步。