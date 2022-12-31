竹縣羽球發光 博愛國中亞青賽摘金、興隆國小全國盃奪冠

新竹縣博愛國中羽球混雙選手黃子源、龔嘉誼，今年代表台灣遠赴泰國參加2022年亞洲青少年羽球錦標賽，在10多個國家、64支隊伍過關斬將摘金，黃子源也另拿下U15男子雙打銅牌，表現出色。此外，興隆國小羽球隊也在2022全國國小盃羽球錦標賽，為新竹縣拿下首座小六女團組冠軍，擦亮竹縣羽球招牌。

2022年亞洲青少年羽球錦標賽今年11月底至12月初於泰國舉辦，博愛國中選手黃子源、龔嘉誼，延續11月在大金之星菁英邀請賽獲得混雙冠軍的氣勢，繼續在國際賽場上贏得佳績。

黃子源與龔嘉誼兩人首次出國參賽就傳捷報；龔嘉誼坦言很緊張，透過和隊友互相聊天分散緊張情緒，後來漸入佳境，也愈打愈順手，「沒想到自己能站上國際頒獎台」，感到十分開心。黃子源有同感，除了拿下混雙金牌，他也在男子雙打組獲得季軍，一口氣收穫金牌、銅牌，明年全國中等學校運動會在新竹縣舉辦，兩人也將一起代表新竹縣出賽。

博愛國中校長郭雅玲說，能獲得亞青盃金牌並不容易，感謝教練陳政雄清晨、放學期間積極培訓，而羽球隊學生都很守紀律、重品德，無論在學科、羽球都有優秀的表現，未來學校會持續培育相關人才。

羽球比現亮眼的還有竹北興隆國小，成軍8年的羽球隊目前成員約有60人，在2022年全國國小盃羽球錦標賽大放異彩，一舉獲得小六女團組冠軍（古艾可、楊又柔、萬艾玲、郭芸綺、范莘亞、吳苡榛、張倢熒、古艾叻），小六男團組季軍（李羽童、顏曉牧、林祺彬、陳奕良、施秉宏、蔡浚瑋、黃梓維、林昱廷）、小五男子雙打組季軍（錢宥昇、黃奕晨），以及小四女團組季軍（高勤涵、姚采蓮、詹駿瑜、胡馨文、陳苡然、白萱甯、洪若恩、鄭恩榕）。

興隆國小校長葉瑞珠表示，學校並無羽球體育班，且球隊人數、球場可能只是羽球傳統名校的一半，今年是羽球隊成軍8年來最佳成績。教練陳百柔說，興隆國小羽球隊每天練習時間約3、4小時，學生以賽代訓，一年比賽約12到15場，會到不同縣市觀摩、交流，「今年贏得冠軍真的很開心」。