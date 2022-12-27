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樹德家商曾素美獲教育大愛獎 點亮技職學子金手美髮路

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市樹德家商美容科教師曾素美黃昆輝教授教育基金會頒發寶佳「教育大愛獎」。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商美容科教師曾素美黃昆輝教授教育基金會頒發寶佳「教育大愛獎」。圖／樹德家商提供

高雄市樹德家商美容科教師曾素美12月獲黃昆輝教授教育基金會，頒發寶佳「教育大愛獎」及20萬獎金。學生暱稱她「Amy老師」，被美容界封為「金牌教練」。36年的教學資歷，無私大愛奉獻學子，指導學生參加全國指標性的大小技藝競賽，總是包金抱銀贏得大獎。

曾素美的美髮教學設計融入創新創意，曾參與研發教育部審定職業學校家政群課程用書，擔任OMC國際技能競賽裁判，也曾榮獲全國技藝教育績優人員、私教協會優良教師弘道獎、技職名人錄、高雄市教育會愛心教師、高雄市特殊優良教師獎、韓國國際美容藝術大賽特殊優秀獎，及指導各項國內外競賽計獲百面以上獎牌等殊榮。

曾素美教學「以賽養力」，精進學生選手的專業，陪伴蛻變成長。例如當選2013年美容美髮類技職之光的蘇湄鈴，從一個原本國中不愛學習的孩子，在培訓美髮技能的過程中，找回對學習的熱忱。新住民子女也是低收入戶的林秉澄，除了參與多項國內外美髮技能賽事，更榮獲2016年總統教育獎。許許多多學生在曾老師的指導下，勇敢追夢。

曾素美深深了解弱勢學生的身心處境及需求，經常利用課餘時間進行家庭訪問，拉近與家長的距離，提供經濟不利的孩子學習用具，並和老師們共同關懷行為偏差的學生們，打開心結重建學習自信。

曾素美說，每個學生都是能發光發亮的螢火蟲，只要能找到自己的亮點，就能得到自信的起點。她告訴孩子一年365天除了除夕夜外，不論平假日、颳風下雨，只要有需要，就會來到身邊。

曾素美多年帶著學生到各處參加義剪，為社會奉獻愛心，還到日照中心幫長者修指甲等，讓學生學以致用，也透過參與公益活動練習溝通協作，豐富實作經驗。

樹德家商校長陳清美表示，Amy老師指導學生和選手除了傳授精湛的技藝，照顧上的用心和貼心令人感動，百忙中熬個香菇湯、雞湯、綠豆湯是常有的事，還自掏腰包提供餐點暖孩子的胃和心。師生這般良性互動，學生感動之餘，自然力求表現來報答老師。「優秀是教出來的」，學生100分的優秀，是老師1500分的準備與付出。

高雄市樹德家商美容科教師曾素美黃昆輝教授教育基金會頒發寶佳「教育大愛獎」。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商美容科教師曾素美黃昆輝教授教育基金會頒發寶佳「教育大愛獎」。圖／樹德家商提供
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