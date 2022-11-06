第16屆聯合作文盃新北區賽 5處考場6080人參賽

第16屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今在新北5處考場舉行，共有6080名學生報名。新北教育局長張明文說，為了提升學生競爭力，讓學生從小打好文字表達的基礎，鼓勵孩子主動參加各項作文比賽。

張明文表示，閱讀和寫作能力被視為是21世紀新公民的關鍵能力，加上會考、學測與統測都將作文列入評分項目，如何讓學生從小打好文字表達的基礎成為關鍵，而聯合盃全國作文大賽規定須於1小時內完成一篇作文，不僅可練習短時間組織內容，對升學和職場所需的能力亦有幫助。

今年新北市區賽以聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，讓考生透過文字闡述自己的看法，以及行動的力量：高中職組要學生描繪「我想要的未來」；國中九年級組考驗學生對於時勢議題的敏銳度，並定義「2022代表字」。

國中八年級組則要求考生分享自己與某種「植物」的關聯，讓學子發揮想像力、觀察力與表達能力；為呼應自主學習的重要性，國中七年級組讓考生表述「想學習的事物」；國小高年級組則要學生提出「讓世界更美好」的具體作法；國小中年級組以「這樣做最健康」為題，讓孩子們分享生活中應當有哪些行為才能維持健康人生。

今年新北市在新莊國中、海山高中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中設立5處考區，學生可就近參賽；另為照顧偏鄉地區，凡學校於淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等地的參賽學生，今年也提供免費接駁專車接送。另外，今年度參賽學生憑入場證即獲得「舞文倡議，寫出思想影響力」寫作工具電子書，憑卡可免費至新北市電子書雲端圖書入口網線上閱讀，觀摩優秀作品，延伸閱讀場域。