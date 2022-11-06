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第16屆聯合作文盃新北區賽 5處考場6080人參賽

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
第16屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今在新北5處考場舉行，共有6080名學生報名。記者劉懿萱／攝影
第16屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今在新北5處考場舉行，共有6080名學生報名。記者劉懿萱／攝影

第16屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今在新北5處考場舉行，共有6080名學生報名。新北教育局長張明文說，為了提升學生競爭力，讓學生從小打好文字表達的基礎，鼓勵孩子主動參加各項作文比賽。

張明文表示，閱讀和寫作能力被視為是21世紀新公民的關鍵能力，加上會考、學測與統測都將作文列入評分項目，如何讓學生從小打好文字表達的基礎成為關鍵，而聯合盃全國作文大賽規定須於1小時內完成一篇作文，不僅可練習短時間組織內容，對升學和職場所需的能力亦有幫助。

今年新北市區賽以聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，讓考生透過文字闡述自己的看法，以及行動的力量：高中職組要學生描繪「我想要的未來」；國中九年級組考驗學生對於時勢議題的敏銳度，並定義「2022代表字」。

國中八年級組則要求考生分享自己與某種「植物」的關聯，讓學子發揮想像力、觀察力與表達能力；為呼應自主學習的重要性，國中七年級組讓考生表述「想學習的事物」；國小高年級組則要學生提出「讓世界更美好」的具體作法；國小中年級組以「這樣做最健康」為題，讓孩子們分享生活中應當有哪些行為才能維持健康人生。

今年新北市在新莊國中、海山高中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中設立5處考區，學生可就近參賽；另為照顧偏鄉地區，凡學校於淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等地的參賽學生，今年也提供免費接駁專車接送。另外，今年度參賽學生憑入場證即獲得「舞文倡議，寫出思想影響力」寫作工具電子書，憑卡可免費至新北市電子書雲端圖書入口網線上閱讀，觀摩優秀作品，延伸閱讀場域。

教育局表示，新北市將提升寫作能力列為重要教育政策，新北市國民小學國語文四年計畫中，明訂每位國小學生每學期完成6篇作文，國小高年級學生在畢業前更要完成一份個人或小組的統整性主題的研究報告，盼提升新北學生語文的競爭力。

第16屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今在新北5處考場舉行，共有6080名學生報名。圖／新北市府教育局提供
第16屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今在新北5處考場舉行，共有6080名學生報名。圖／新北市府教育局提供
聯合盃全國作文大賽新北區賽今年在新北市在新莊國中、海山高中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中設立5處考區，學生可就近參賽。圖／新北市府教育局提供
聯合盃全國作文大賽新北區賽今年在新北市在新莊國中、海山高中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中設立5處考區，學生可就近參賽。圖／新北市府教育局提供

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