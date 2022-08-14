台灣西畫啟蒙老師 石川欽一郎「旅途」北美館展出

台北市立美術館即起至11月6日推出「旅途：新進典藏作品展」，選件展出38位不同世代藝術家的油畫、水墨、版畫、攝影、錄像、裝置、動力雕塑等近90組／件作品，創作年代跨距達百餘年。其中包括台灣第一代西畫家啟蒙老師石川欽一郎的多幅油畫，睽違36年再度公開展示。

北美館表示，本展以「旅途」為題，邀請觀者想像自己是一位旅行者，隨著藝術家的目光轉換視角、觸發想像，激盪對作品的多重觀看與思考。

本展包含北美館典藏多年的重量級作品，如台灣第一代西畫家啟蒙老師石川欽一郎的《天津佛國租界》（1921）、《英國泰晤士河》（1922）、《江上》（1925 – 1940）、《朝鮮內金剛長安寺》（1940 – 1943）等，是其於各國遊歷留下的珍貴水彩風景畫。這批畫作更是在1986年於北美館「石川欽一郎師生特展」展出後，睽違36年再度公開展示。

石川欽一郎1907起先後在台北中學校與國語學校、台北師範學校任職美術教師，這段期間教導的學生包括倪蔣懷、黃土水、陳澄波、陳英聲、郭柏川、李梅樹、李澤藩、李石樵、藍蔭鼎等人，桃李無數，後來都成為台灣美術界的大家。

藝術家王信的《訪霧社》是開啟其報導攝影的重要系列。王信曾短暫於霧社擔任教師，對原住民面臨差別待遇與偏見的處境多所關切，赴日攻讀攝影後獲報導攝影啟發，於1972 至1973年間兩次返台拍攝賽德克族部落，以其特有之低角度運鏡取景與敘事風格，將自己對原民生活的理解影像化。該攝影系列獲刊於日本攝影雜誌、並於東京展出後聲名大噪，接續回台灣巡迴展出。北美館擁有該系列最完整的收藏，前後分批入藏共50件，本次從中擇選11件作品組成影像敘事。