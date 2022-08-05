台南市永美獅子會今跨縣市捐款 送到嘉縣偏鄉鹿滿國小

台南市永美獅子會今日在嘉義縣竹崎鄉旅外傑出企業家董事長詹博雅號召下，由會長李錞羚帶領5名獅友，將5萬元的愛心捐款送到偏鄉鹿滿國小；校長翁俊忠表示，如及時雨般，讓即將修繕的美學社區共讀站，有經費添購新的兒童閱讀課外書籍。

永美獅子會長期在台南地區辦理公益活動，新任會長李錞羚於7月份就職，首度跨縣市的學校捐新書，李錞羚表示，有長期的社會公益活動經驗，盼將部份資源關注教育，號召獅友們的愛心，聚沙成塔，是一項新的嘗試。

獅友董事長詹博雅從事營造業事業有成，老家在竹崎鄉，爺爺詹天德自公所民政科長退休後，家人大多旅居外縣市，108年底參加竹崎國小百年校慶，回饋鄉里學校教育油然而生，自109年起分別在竹崎高中、竹崎國小及鹿滿國小，以爺爺名字成立「詹天德圓夢助學急難救助金」，每校每學年最高提供到10萬，來幫助弱勢學生。