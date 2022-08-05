快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市永美獅子會今跨縣市捐款 送到嘉縣偏鄉鹿滿國小

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
台南市永美獅子會今日由會長李錞羚帶領5名獅友，將5萬元的愛心捐款送到偏鄉嘉義縣竹崎鄉鹿滿國小。圖／鹿鹿國小提供
台南市永美獅子會今日由會長李錞羚帶領5名獅友，將5萬元的愛心捐款送到偏鄉嘉義縣竹崎鄉鹿滿國小。圖／鹿鹿國小提供

台南市永美獅子會今日在嘉義縣竹崎鄉旅外傑出企業家董事長詹博雅號召下，由會長李錞羚帶領5名獅友，將5萬元的愛心捐款送到偏鄉鹿滿國小；校長翁俊忠表示，如及時雨般，讓即將修繕的美學社區共讀站，有經費添購新的兒童閱讀課外書籍。

永美獅子會長期在台南地區辦理公益活動，新任會長李錞羚於7月份就職，首度跨縣市的學校捐新書，李錞羚表示，有長期的社會公益活動經驗，盼將部份資源關注教育，號召獅友們的愛心，聚沙成塔，是一項新的嘗試。

獅友董事長詹博雅從事營造業事業有成，老家在竹崎鄉，爺爺詹天德自公所民政科長退休後，家人大多旅居外縣市，108年底參加竹崎國小百年校慶，回饋鄉里學校教育油然而生，自109年起分別在竹崎高中、竹崎國小及鹿滿國小，以爺爺名字成立「詹天德圓夢助學急難救助金」，每校每學年最高提供到10萬，來幫助弱勢學生。

學校第一次接受到六都愛心資源，校長翁俊忠說，三年前辦理竹崎國小百年校慶對素未蒙面的詹董事長甚為感激，除校慶10萬元捐款外，也對當年需自籌班級崁入式黑板經費捐款10萬，這次捐款也讓藏書只有萬餘冊且大都是舊書的圖書館，修繕後有更多新書來提升孩子閱讀興趣。

由竹崎鄉鹿滿國小兩名學生代表收下捐款，並致贈自製感謝狀，表達喜悅與感恩心意。圖／鹿鹿國小提供
由竹崎鄉鹿滿國小兩名學生代表收下捐款，並致贈自製感謝狀，表達喜悅與感恩心意。圖／鹿鹿國小提供

捐款 獅子會 愛心

延伸閱讀

嘉縣口腔保健醫療專車今重啟 讓偏鄉護眼顧齒一次到位

選購巧克力有訣竅！嘉縣衛生局教民眾挑選巧克力要訣

嘉縣男子疑溺斃 陳屍消波塊

疑失控自撞電桿腰斬 嘉縣計程車司機送醫急救

相關新聞

曾以野菜果腹半年　她盼接母親回台團聚今獲總統教育獎

2022總統教育獎今天（8/5）舉行頒獎典禮，由總統蔡英文親自授獎。獲獎人、新住民之女曾林美婷自幼父親去世、母親扛起家計...

台南市永美獅子會今跨縣市捐款 送到嘉縣偏鄉鹿滿國小

台南市永美獅子會今日在嘉義縣竹崎鄉旅外傑出企業家董事長詹博雅號召下，由會長李錞羚帶領5名獅友，將5萬元的愛心捐款送到偏鄉...

校園會客室／校護關心開刀學生 兒也陪打球

台北市士林區溪山實小護理師王麗玲，在溪山實小服務超過十年，不僅對學校親師生提供健康全方位照護服務，更關心弱勢學童。校友小...

南市高一生黃敬芸 世界青少年跆拳賽抗伊朗奪銅

台南市跆拳道好手黃敬芸到保加利亞參加世界青少年跆拳道錦標賽，於女子44公斤級四強賽中，力抗伊朗選手，奪得銅牌，市長黃偉哲...

藏心巧送情人禮 嘉義志航國小溫馨七夕情

今天是七夕情人節，志航國小校長鄭宛鈺特別分送學校同仁「藏心」巧克力禮盒，將滿滿感謝的心意放入不同口味的巧克力當中，讓大家...

關懷海洋生態 彰化草湖國中學生將海廢「大變身」

台灣西海岸飽受海洋廢棄物汙染，彰化縣草湖國中暑假組成「海廢地景藝術創作營隊」，不到4天撿拾大量海洋廢棄物，製作大型中華白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。