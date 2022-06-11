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竹縣411畢業生獲縣長獎 楊文科期許成科技狀元

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣110學年度畢業生縣長獎頒獎典禮今登場，全縣共411名學生獲獎。圖／縣府提供
新竹縣110學年度畢業生縣長獎頒獎典禮今登場，全縣共411名學生獲獎。圖／縣府提供

新竹縣110學年度畢業生縣長獎頒獎典禮，今天在竹縣體育館舉辦，受獎學生共411人，包含高中8人、國中174人、國小229人。新竹縣長楊文科因確診居家照護中無法出席，由副縣長陳見賢代表頒獎，向獲得縣長獎的優秀畢業生表達肯定祝與福。

今年畢業生縣長獎頒獎主題為「科技狀元」，新竹縣以文化為體、科技為用的設計思維，整合無人未來藝術、機器人互動及智慧頒獎禮生、愛拍拍機科技留念，打造文化、科技、智慧新時尚。

陳見賢在典禮上表示，這兩三年來疫情嚴峻，同學們的學習和作息都受到很大影響，但大家仍舊努力不懈，獲得好成績。

他向畢業生喊話，「今天你們以新竹縣為榮，未來有一天新竹縣一定會以你們為榮」，畢業之後即將進入人生新階段，要記得感謝所有老師、校長的教誨。人生在學習過程中「要先做該做的事，再做想做的事。」叮囑學生們先把學習做好，將來才能照顧家人。

縣長楊文科即使在居隔中，也不忘勉勵畢業生。他說，人生都有自己的每一關要過，如同遊戲晉級，得不斷修正、進化、過關，才能享受收穫的金幣、寶物，及自我實現的成就感。新竹縣除了有竹科地緣優勢，更擁有全國首創的AI智慧園區加持，期許大家多運用家鄉科技資源優勢，精進自我，未來都能成為具有國際視野的科技狀元。

新竹縣畢業生縣長獎頒獎典禮，今天在竹縣體育館舉辦。縣長楊文科因確診居隔中，由副縣長陳見賢（左一）代表出席頒獎。圖／縣府提供
新竹縣畢業生縣長獎頒獎典禮，今天在竹縣體育館舉辦。縣長楊文科因確診居隔中，由副縣長陳見賢（左一）代表出席頒獎。圖／縣府提供

新竹 楊文科 居家照護

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