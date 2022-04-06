融入Vtuber虛擬主播 3高中生打造虛擬日文師獲全國佳作

基隆市私立二信高中應用日語科張琇雯、黃翊琳及劉又瑄3學生，以「我的日文老師不在於現實，探討觀看Vtuber是否能提升日文學習」為題，參加全國高級中等學校外語群111年度專題製作競賽，結合日本流行的Vtuber虛擬主播文化及學生跨領域自主學習，獲得評審青睞獲得佳作。

張琇雯等人是二信高中應用日語科三年級學生，他們完成自己理想中的「虛擬日文老師」，並探究Vtuber虛擬直播是否能提升日文學習，希望藉自己喜歡的動漫角色結合資訊科技，提供日文學習另一種有趣有效的學習方式，也能推動時下超夯的Vtuber虛擬主播直播文化融入學校課程教學，引發學生的學習動能。

參賽學生說，製作虛擬日文老師的過程中雖然遇到很多技術上的問題，但透過自主學習及共同討論，一一克服困難，最後產出自己心目中的虛擬日文老師，從設計角色五官、身形及服飾到配上日文發音台詞，一直到Vtuber可以比照日文老師的表情及身影同步律動，並於網路平台直播，從中學習到很多跨領域的能力及日文專業能力。

指導老師游嘉宜表示，應用日語科學生，除了日語聽說讀寫專業能力學習紮實外，另外結合商業發展與趨勢，數位科技運用及文書處理、簡報等跨領域技能，透過自主學習及合作學習準備專題製作比賽