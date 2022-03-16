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雙語教學 老師展現斜槓本領

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
英文老師侯怡如從新學習音樂如今也是音樂老師。圖／嘉義市政府提供
英文老師侯怡如從新學習音樂如今也是音樂老師。圖／嘉義市政府提供

嘉義市文雅國小透過音樂課、體育課程創造英文學習環境讓學生在沒有壓力的情境下學習雙語；教授的老師也不能再像以往只有單一專長，老師也要展現「斜槓」本領；校長沈煥東表示，音樂、體育老師也是英文老師，在老師的引導下，將課程變得活潑有趣，激發學生學習興趣，在沉浸式的語言學習環境中，習得帶著走的能力。

校長沈煥東說，老師在教音樂課、體育課時，自然會將一些生活用語加在上面，加強學生生活上語言運用的能力。

不過，教授的老師本身也需要有音樂、體育、英文教學的專業，教書20年一直擔任英文老師的侯怡如從新學習音樂相關課程並請益專業音樂老師。教授體育10多年的老師陳思潔，也再研習英文。

侯怡如沒有教過音樂，去年開始用英文教授音樂，對她而言是前所未有的挑戰。她笑著說，一開始上全英的音樂課時學生眼神茫然，懷疑這是英文還是音樂課，甚至還有學生說「妳教英文就好了，不要教音樂！」

她表示，音樂課的主體是音樂課，如果沒有達到音樂表現、素養，有趣的藝文元素及種子，就沒有辦法深埋在孩子們的腦海中。

像她從來不知道syncopation（切分音）這個字，就因為在雙語備課時學到了，教學相長，相當有價值。

令她感到欣慰的是，有個頑皮學生透過雙語音樂課程，專注力比以前好，學習態度改變，功課也逐漸跟上腳步。

陳思潔同樣地在教授體育課程中製造學習英文的環境，讓學生在體育課過程中學習到英文運用於日常生活。

沈煥東表示，除了英文課會學到英文外，還要開發更多的管道讓孩子接近英文、使用英文，而不是只有單字、文法、句型的被動輸入。

嘉市文雅國小透過音樂課、體育課程創造英文學習環境讓學生在沒有壓力下學習雙語。圖／嘉義市政府提供
嘉市文雅國小透過音樂課、體育課程創造英文學習環境讓學生在沒有壓力下學習雙語。圖／嘉義市政府提供
學生的期末筆記上用英文記敘音樂課程。圖／嘉義市政府提供
學生的期末筆記上用英文記敘音樂課程。圖／嘉義市政府提供

體育 語言 嘉義

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