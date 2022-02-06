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嘉市獨立書店逆勢成長 業者：要單靠賣書難

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市近年開了多間獨立書店，圖為渺渺書店內部。圖／嘉義市政府提供
嘉義市近年開了多間獨立書店，圖為渺渺書店內部。圖／嘉義市政府提供

嘉義市書店復甦，繼誠品書店相隔10年去年初到市立美術館展店，獨立書店跟著蓬勃，市府指出，近兩年新開志美圖書室、秋書室、渺渺書店，每家的主理人對紙本書執著，市府雖無專案補助，舊屋力計畫、青創貸款給予協助；有業者認為，獨立書店難專心賣書維生，盼市府帶動讀書風氣。

位於東區嘉北街的渺渺書店主理人林彥汝，為嘉北國小校友，後來讀歷史科系，她說，自己不擅社交，之前做文書處理工作，自認被書店和圖書館餵養長大，也覺生活圈有1間書店是幸福的，前年底才選擇回母校附近開書店。

林彥汝說，靠親人資助、貸款開店，店內有飲品和寄賣商品，複合式經營較能減緩壓力，她認為，有時候想做議題相關講座，但是在地連結不夠難找管道，例如對新住民或心理衛生上都有關注，要辦講座時，若公部門有引介管道，對於書店是很大的幫助。

在地知名的洪雅書房老闆余國信說，近期出現許多獨立書店，對照多年前讀書人、敦煌書局等結束營業，對書業不知是好還是不好？且獨立書店能專心賣書、不賣飲料有幾間，許多仍偏向「藝文空間」形式，希望書業和閱讀市場併肩作戰。

余國信指出，希望政府多舉辦書本的市集、圖書館結合新書發表會，甚至扶持新銳作家等，推動新書的市場。

臉書「嘉義異鄉人」版主孫育晴說，獨立書店較強調主理人如何選書，展現對閱讀、生活的態度，每間經營的面向都不太一樣，例如島呼冊店有關注性別議題、做豆製品，勇氣書房有選物，書店變成平台概念，而嘉義相較北部，租金等條件沒那麼高，對開書店相對友善。

市府表示，尚無針對獨立書店補助專案，可透過舊屋力補助、青創貸款等，會研議推更多友善政策；推薦目前嘉市獨立書店，包括台灣圖書室、洪雅書房、島呼冊店、勇氣書房、志美圖書室、秋書室、渺渺書店等。

嘉義市近年開了多間獨立書店，圖為渺渺書店內部。圖／嘉義市政府提供
嘉義市近年開了多間獨立書店，圖為渺渺書店內部。圖／嘉義市政府提供
嘉義市近年開了多間獨立書店，圖為渺渺書店。圖／嘉義市政府提供
嘉義市近年開了多間獨立書店，圖為渺渺書店。圖／嘉義市政府提供

獨立書店 嘉義 青創

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