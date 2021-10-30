老鷹之手深入藕心 南大附小彩虹斑馬包場體驗生命脈動

台南市南大附小彩虹斑馬志工隊這學期進行蓮藕探索，2周前曾至白河體驗，11月也要到嘉義牛斗山採收菜藕，為了深入了解農民與蓮藕的故事，今天近百名師生包場觀看榮獲坎城世界影展最佳紀錄片的《老鷹之手》，透過鏡頭感受屬於台灣的生命脈動。

由賴麗君拍攝的《老鷹之手》榮獲今年坎城世界影展最佳紀錄片、最佳女性導演、最佳攝影獎，這部片在紀錄農民長年來以手代耙挖出深埋泥蓮藕，致手指關節變形，像極老鷹爪子的故事。

看完片後，監製彭家如及片中藕農莊傑全、林千芳夫妻學生進行見面會。學生李冠辰提問在拍攝紀錄片時，是否遇到困難而想要放棄？彭家如說，「在泥田裡每一步都得用力把腳抽起來，才能再跨出下一步，有次一個踉蹌，攝影機差點掉下去，嚇出一身冷汗；雖然每次拍完腳都抽筋，卻從未想放棄。」

現在採收菜藕改以高壓水柱輔助，學生王奕詠詢問用高壓水柱挖藕帶來什麼改變？莊傑全說，高壓水柱可以減輕藕農的負擔，手指就不會因長期用力過度而變形，「老鷹之手」以後看不到了。

學生說，之前到白河是翻撿山貓挖出來的蓮藕，就全身大汗，從影片中看到農民須長時間彎著腰在辛苦可想而知。家長林姻秀表示，不管是從紀錄片中看到的，或孩子戶外教育回來的分享，都能深刻感受到「台灣最美的風景是人」。指導老師陳怡均、張景傑表示，透過紀錄片鏡頭，帶領學生用心體會生命之美，闔家一起觀賞《老鷹之手》，可讓孩子看到不同的生活並培養同理心，值得推薦。