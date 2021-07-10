防疫宅在家玩創意拿獎金 台中光復新村創意椅子開跑

台中市政府勞工局為激發青年創意，在光復新村青創基地推出「幸福椅子樂」設計活動，邀年輕學子在防疫在家求學的同時，能以「椅子」發想，即日起至8月31日公開徵件，開放台中高中(職)以上在校學生以個人或組隊參賽，將選出5組優選，每組可獲5000元獎金，歡迎學子踴躍報名。

勞工局長張大春說，光復新村青創基地一直以來扮演台中青年創業與創意發揮平台的角色，2019年明台高中學生參賽團隊設計裝置藝術「回椅」，獲選即設置於青創基地內，已成為知名的拍照景點，以相框代表著舊回憶與椅子結合的概念，讓多元藝術及新概念在此揮灑。

張大春指出，此次活動從在地眷舍文化出發，以「創意椅子」為主題，發展有趣且具設計感的創作，期望營造多層次的文化質感，讓貼近生活的椅子也能夠成為有趣的裝置藝術。疫情期間，年輕學子在家持續學習的同時，盼藉此活動，讓在家求學的時光增添樂趣，並藉此提倡在家創作，將年輕學子的創意注入生活中。

勞工局說，活動對象開放就讀於台中高中（職）以上在校學生，可為個人或組隊參賽，以5人為上限，成員必須全數符合報名資格，每人或每組參賽件數不限。活動預計9月份在「摘星青年‧築夢台中」Facebook粉絲專頁公告獲獎名單，獲獎作品將有機會成為實體裝置藝術，放置於光復新村青創基地內，讓更多民眾欣賞到台中學子的創造力。

歡迎有興趣的學生踴躍報名，相關完整活動詳情及報名方式請至「台中市青年一站式創業入口網」官網（ https://www.tcdream.taichung.gov.tw/ ）及「摘星青年，築夢台中」FB粉絲專頁查詢。 2019年明台高中學生參賽團隊設計獲選的裝置藝術光復眷戀記憶「回椅」，已成為光復新村知名打卡拍照點。圖／台中市政府勞工局提供

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