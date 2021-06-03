新北市立淡水商工 自我實現的世界公民
淡水商工設有高中部(普通科)、高職部(資處、會計、商經、資訊、電子、控制、電機、園藝、餐飲)、進修部及特教班。
創造舞台 鼓勵學生自我實現
淡水商工教師投注熱情，學生們在各領域大放異彩。「全國技藝競賽」成績斐然。近年造園景觀、園藝、文書處理、電腦軟體設計、電腦修護、中餐烹飪、烘焙、餐飲服務、室內配線等職種勇奪金手獎最高榮耀。
普通科學生大學繁星推薦亮眼，109學年度高達81%的錄取率。師生共同締造全國科展連3年得獎、小論文44組、閱讀心得125篇、教育部微電影及創意戲劇獲獎、HBL高中女子籃球冠軍二連霸等搶眼表現。學生無論在技能、藝文、體能、升學等各方面，都能有肯定自我價值，實現自我的舞台。
創新教育 培育未來人才
在新北創新教育加速器的支持下，學校推動「淡水八景食器創作、美食設計行銷包裝」及「Ｇreen Care健康與療癒景觀」特色課程。前者以淡水八景故事發想，結合淡水百年特色餐廳、鶯歌高職、北區四技科大餐飲及旅館系、本校餐飲科的基礎、商經科的行銷、藝術領域的美學，研發八景菜色、進行八景陶盤創作、醬油伴手禮等設計行銷；後者以園藝治療為出發點，結合園藝、輔導、資訊等領域，運用四技科大專業及在地資源，研發VＲ園藝療癒互動體驗諮商，期待能協助個體紓解壓力，未來能運用在醫療或長照機構等身心受限制的個體輔導，朝著「I can -Ｉcare- I chang」的願景邁進。淡水商工致力推動跨校、跨學制、跨領域、跨產業的特色課程計畫，培養學生創新思考與挑戰未來的素養能力。
致力產學合作 落實學以致用
淡水商工與聲寶公司的Smart Home系統、華育機電公司的Pepper機器人和車聯網以及阿原肥皂的產學合作，將業界的經驗與設備帶入校園，創造產官學三贏，培養具備實作力的未來專業技術人才。
發展國際特色課程 與世界做朋友
設立日語班、韓研社，輔助學生外語檢定，每年都有學生通過日語N3及N2檢定通過。將「國際教育」列為校訂必修，並融入各領域教學。每學年辦理3個月日本姊妹校交換學習活動。疫情期間學生仍不忘透過書信及視訊與外國姊妹校交流。
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