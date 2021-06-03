新北市立淡水商工 自我實現的世界公民

淡水商工校園廣闊，四季皆美。在這裏有山河可觀照、有人生可思索、有理想可交鋒。圖／淡水商工提供

淡水商工設有高中部(普通科)、高職部(資處、會計、商經、資訊、電子、控制、電機、園藝、餐飲)、進修部及特教班。

創造舞台 鼓勵學生自我實現

淡水商工教師投注熱情，學生們在各領域大放異彩。「全國技藝競賽」成績斐然。近年造園景觀、園藝、文書處理、電腦軟體設計、電腦修護、中餐烹飪、烘焙、餐飲服務、室內配線等職種勇奪金手獎最高榮耀。

109學年度全國高級中等學校學生技藝競賽，榮獲6金7優勝，師生同慶。圖／淡水商工提供

園藝科學生榮獲109全國園藝職種金手獎第一名，勤練成就夢想。圖／淡水商工提供

普通科學生大學繁星推薦亮眼，109學年度高達81%的錄取率。師生共同締造全國科展連3年得獎、小論文44組、閱讀心得125篇、教育部微電影及創意戲劇獲獎、HBL高中女子籃球冠軍二連霸等搶眼表現。學生無論在技能、藝文、體能、升學等各方面，都能有肯定自我價值，實現自我的舞台。

109學年度普通科繁星推薦共49名，認真勤學的學生往夢想的路上再進一步。圖／淡水商工提供

創新教育 培育未來人才

在新北創新教育加速器的支持下，學校推動「淡水八景食器創作、美食設計行銷包裝」及「Ｇreen Care健康與療癒景觀」特色課程。前者以淡水八景故事發想，結合淡水百年特色餐廳、鶯歌高職、北區四技科大餐飲及旅館系、本校餐飲科的基礎、商經科的行銷、藝術領域的美學，研發八景菜色、進行八景陶盤創作、醬油伴手禮等設計行銷；後者以園藝治療為出發點，結合園藝、輔導、資訊等領域，運用四技科大專業及在地資源，研發VＲ園藝療癒互動體驗諮商，期待能協助個體紓解壓力，未來能運用在醫療或長照機構等身心受限制的個體輔導，朝著「I can -Ｉcare- I chang」的願景邁進。淡水商工致力推動跨校、跨學制、跨領域、跨產業的特色課程計畫，培養學生創新思考與挑戰未來的素養能力。

餐飲科師生攜手鶯歌高職與業界跨域、創新研發行銷淡水八景菜色、食器、特色伴手禮。圖／淡水商工提供

餐飲科師生攜手鶯歌高職與業界跨域、創新研發行銷淡水八景菜色、食器、特色伴手禮。圖／淡水商工提供

致力產學合作 落實學以致用

淡水商工與聲寶公司的Smart Home系統、華育機電公司的Pepper機器人和車聯網以及阿原肥皂的產學合作，將業界的經驗與設備帶入校園，創造產官學三贏，培養具備實作力的未來專業技術人才。

新北市教育局張明文局長見證聲寶公司捐贈智慧家電教學設備予淡水商工電機科。圖／淡水商工提供

發展國際特色課程 與世界做朋友

設立日語班、韓研社，輔助學生外語檢定，每年都有學生通過日語N3及N2檢定通過。將「國際教育」列為校訂必修，並融入各領域教學。每學年辦理3個月日本姊妹校交換學習活動。疫情期間學生仍不忘透過書信及視訊與外國姊妹校交流。

疫情期間與日本流山高校視訊交流。圖／淡水商工提供

七夕吃流水細麵，體驗日本文化風情。圖／淡水商工提供

新北市立淡水高級商工職業學校 廣告

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