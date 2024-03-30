17年25萬人研究證實 手機與腦癌無關

【文‧黃嬿】

長期以來，人們一直擔心手機的電磁波對健康有害。一項世界最大規模同類研究發現，為期 17 年的計畫中，研究人員追蹤 25 萬名行動用戶，其中包括那些長時間使用手機的用戶，結果發現，長期使用手機與腦癌的風險增加無關。

一般認為，智慧型手機等電子設備發出的電磁波，會增加腦癌的風險。2011 年國際癌症研究機構 (IARC) 將射頻電磁非電離輻射歸類為「可能對人類致癌」，最近發表於《環境國際》期刊的研究證實兩者並不相關。倫敦帝國學院 (Imperial College London) 和瑞典卡羅林斯卡學院 (Karolinska Institutet) 科學家領導的研究，詢問志願者有關手機使用的情況，然後追蹤他們長達 17 年，看看他們後來是否罹癌，結果發現在使用手機時間最長的 10% 人群，腦腫瘤的盛行率與使用手機時間較少的人沒有顯著差異。

研究人員稱沒有發現任何證據顯示長期或大量使用手機與常見腦腫瘤的風險有關，認為這個結果可以令人放心。同時也分析原因，一方面是較新的手機發出的電磁場較弱，此外，現在人們將手機放在耳邊的時間也大大減少，而是花更多的時間進行視訊通話、社群媒體和上網。

手機輻射與危險輻射不同

智慧型手機發展這二十年，科學家也愈來愈清楚手機輻射不會構成危害。紐約長老會威爾康奈爾醫學中心腦腫瘤中心主任表示，輻射描述多種類型的能量，其中一些確實存在風險，譬如原子彈，在較小程度上是 X 光機，會發射一種稱為電離輻射的能量，這種能量在足夠高或足夠頻繁的劑量下會損害 DNA 並導致癌症，這就是為什麼在接受 X 光檢查時通常會戴上防護鉛毯。

但智慧型手機的能量屬於一種稱為非電離輻射的類別，強度不足以造成這種損害。所以很多人認為輻射就是輻射，但其實並不都是一樣，目前沒有研究發現使用手機會造成 DNA 損傷。

至於以前科學家認為腦腫瘤可能與長期使用手機有關，為何現在研究會翻盤。科學家指出，當時那篇研究的研究人員也承認他們無法證明因果關係。譬如大多數人都有手機，幾乎不可能將手機列為某人罹患癌症的原因，不相關的風險因素，例如接觸空氣污染、吸煙、不健康的習慣，甚至只是偶然接觸，都可能是罪魁禍首。美國國家癌症研究所已表示，此類有缺陷的研究，混淆人們對手機安全性的看法。

但即使手機不會導致癌症，但整天盯著手機，也不會有任何好處。研究發現，過度使用手機與一系列健康問題有關，包括睡眠問題、皮質醇水平升高、關節疼痛，甚至人際關係問題。如果擔心的是輻射，現在手機應該可以洗清罪名。

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