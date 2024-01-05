快訊

大陸跨年「真唱」 張韶涵咬字遭疑改唱法、張信哲唱抖音神曲被虧「痛苦面具」

帶「小黃狗」回家當寵物！養一年膨脹長角變牛魔王 躺大腿撒嬌成萬人迷

全球瘋STEM 諾貝爾得主：埋下自我毀滅的種子

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/U.S. Army RDECOM CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/U.S. Army RDECOM CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

這十年學習新科技似乎成為年輕人通往成功之路的唯一途徑，全球瘋 STEM 教育，然而科技能載舟亦能覆舟，新技術更迭速度也快，在 AI 興起後，STEM 技能欲乎也會被取代。諾貝爾獎得主勞動市場經濟學家警告年輕一代不要一窩蜂學習 STEM，他說現在 IT 工作者推動 AI 技術，是散播「自我毀滅的種子」。

AI 威脅白領工作，許多人擔憂自動化技術不是降低薪水和福利，最壞情況是取代和消除工作。研究預期，AI 可能導致三億個全職工作面臨消失的風險，但全球 GDP 繼續以 7% 速度成長。

眼看著近幾年全新職業機器學習和 AI 程式設計享受高薪待遇，許多年輕人希望能跟上潮流，紛紛湧向電腦科學等 STEM 學科，父母也跟著焦慮，讓學齡前孩子接受程式教育背後的思考與邏輯訓練。

諾貝爾得主認為這過頭了。倫敦經濟學院經濟學教授 Christopher Pissarides 雖然對 AI 對就業市場的整體影響持樂觀態度，但對世界這麼多希望搭上先進技術的潮流學習 STEM 的人表示擔憂。他表示，儘管目前 STEM 技能需求快速增長，但需要更傳統面對面工作，如旅宿業和醫療保健領域仍主導就業市場。

需要「同理心」和創造性技能

原因是科技創造的就業機會不夠多，他說現在需要的技能，收集數據、整理數據、開發數據，並用它來開發下一階段的 AI，或讓 AI 更適用於工作的技術成熟後，現在這些技能都會變得過時。雖然現階段對這些工作的需求數量增加，但仍然沒有達到所有 STEM 畢業生所需的數量。而且 AI 會取代現有的技術工作，他直言，「對這些新 IT 技能的需求，本身就蘊藏著自我毀滅的種子」。

AI 主導的世界，最需要的是「同理心」和創造性技能。他認為，從長遠來看，管理、創造力和同理心技能，包括溝通、客戶服務和醫療保健，可能仍會保持很高的需求，因為它們不太容易被科技取代。

他也強調個人關懷、溝通和良好的社會關係在未來就業市場中的價值。這些技能是教學、護理和諮詢等職業的核心，AI 很難複製。AI 主導的世界，這些職業需求可能大增，且未來這些工作的價值不可同日而語。

他呼籲現階段需要採取平衡的教育和職業規劃方法。雖然 STEM 不容忽視，但也需要同樣重視和培養展現人性的軟技能，包括創造力、同理心和社交技能。面對日益自動化的世界，這些技能才能提供安全感。

未來當 AI 主導就業市場後，一個繁榮且平衡的就業市場將以人為本的技能為科技技能的補充。這個新時代，連結、同理心和創造的能力可能才是最重要的差異化因素。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

調查：8成6國際生有意願畢業後留台工作

聯發科蔡力行：3奈米製程產品就在台積電生產

咖啡豆又苦又貴 下一步就是滅絕

取代中國不容易 專家：印度沒有聽話的勞工

相關新聞

全球瘋STEM 諾貝爾得主：埋下自我毀滅的種子

這十年學習新科技似乎成為年輕人通往成功之路的唯一途徑，全球瘋 STEM 教育，然而科技能載舟亦能覆舟，新技術更迭速度也快，在 AI 興起後，STEM 技能欲乎也會被取代。諾貝爾獎得主勞動市場經濟學家警告年輕一代不要一窩蜂學習 STEM，他說現在 IT 工作者推動 AI 技術，是散播「自我毀滅的種子」。

魚與熊掌無法兼得 遠距工作者較快樂但升遷難

世代差距各方面可見，其中職業表現差距最大的是人生態度，年輕人願意努力工作但不能犧牲生活，現在企業也接納工作生活平衡以吸引年輕人，提供遠距工作選項，但現實情況是魚與熊掌不能兼得，遠距工作者雖然幸福感較高，但升遷與加薪機會較少。

自助結帳行竊多 研究：有錢人比窮人更常偷竊

自助結帳是解決人力短缺問題的唯一辦法，現在零售業想各種方法逐漸取代人類收銀員，但自助結帳有個問題就是偷竊造成的損失。調查顯示，年輕人最有可能故意自助結帳時偷藏幾件物品，以收入看，年收入六位數偷竊更高於低收入者。

學術界超夯！研究人員最愛用《哈利波特》衡量 AI 技術理解成效

J.K. 羅琳的《哈利波特》在全球造成轟動，現在學術界正使用這套暢銷書來測試生成式 AI 系統如何學習和提供資訊。

感覺每個人都在生病 研究：病毒流行模式改變

今年病毒感覺特別兇猛或人免疫力特別弱，特別是家有幼兒的父母，一兩個月就要到診所報到一次，體弱感前所未有。科學家幾乎一致定調這種全球病懨懨現象，是因新冠疫情後免疫負債，也有研究發現，病毒流行模式已改變，且可能再也不會像以前。

咖啡豆又苦又貴 下一步就是滅絕

氣候變遷正在讓人類的精神食糧滅絕。隨著氣候愈來愈炎熱、降雨模式極端，威脅世界各地咖啡的種植地，一開始比較廉價的羅布斯塔咖啡豆將取代阿拉比卡豆，接下來科學家警告，連羅布斯塔豆都很難生長，2080 年大家熟悉的阿拉比卡咖啡豆就會完全消失。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。