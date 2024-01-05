全球瘋STEM 諾貝爾得主：埋下自我毀滅的種子

【文‧黃嬿】

這十年學習新科技似乎成為年輕人通往成功之路的唯一途徑，全球瘋 STEM 教育，然而科技能載舟亦能覆舟，新技術更迭速度也快，在 AI 興起後，STEM 技能欲乎也會被取代。諾貝爾獎得主勞動市場經濟學家警告年輕一代不要一窩蜂學習 STEM，他說現在 IT 工作者推動 AI 技術，是散播「自我毀滅的種子」。

AI 威脅白領工作，許多人擔憂自動化技術不是降低薪水和福利，最壞情況是取代和消除工作。研究預期，AI 可能導致三億個全職工作面臨消失的風險，但全球 GDP 繼續以 7% 速度成長。

眼看著近幾年全新職業機器學習和 AI 程式設計享受高薪待遇，許多年輕人希望能跟上潮流，紛紛湧向電腦科學等 STEM 學科，父母也跟著焦慮，讓學齡前孩子接受程式教育背後的思考與邏輯訓練。

諾貝爾得主認為這過頭了。倫敦經濟學院經濟學教授 Christopher Pissarides 雖然對 AI 對就業市場的整體影響持樂觀態度，但對世界這麼多希望搭上先進技術的潮流學習 STEM 的人表示擔憂。他表示，儘管目前 STEM 技能需求快速增長，但需要更傳統面對面工作，如旅宿業和醫療保健領域仍主導就業市場。

需要「同理心」和創造性技能

原因是科技創造的就業機會不夠多，他說現在需要的技能，收集數據、整理數據、開發數據，並用它來開發下一階段的 AI，或讓 AI 更適用於工作的技術成熟後，現在這些技能都會變得過時。雖然現階段對這些工作的需求數量增加，但仍然沒有達到所有 STEM 畢業生所需的數量。而且 AI 會取代現有的技術工作，他直言，「對這些新 IT 技能的需求，本身就蘊藏著自我毀滅的種子」。

AI 主導的世界，最需要的是「同理心」和創造性技能。他認為，從長遠來看，管理、創造力和同理心技能，包括溝通、客戶服務和醫療保健，可能仍會保持很高的需求，因為它們不太容易被科技取代。

他也強調個人關懷、溝通和良好的社會關係在未來就業市場中的價值。這些技能是教學、護理和諮詢等職業的核心，AI 很難複製。AI 主導的世界，這些職業需求可能大增，且未來這些工作的價值不可同日而語。

他呼籲現階段需要採取平衡的教育和職業規劃方法。雖然 STEM 不容忽視，但也需要同樣重視和培養展現人性的軟技能，包括創造力、同理心和社交技能。面對日益自動化的世界，這些技能才能提供安全感。

未來當 AI 主導就業市場後，一個繁榮且平衡的就業市場將以人為本的技能為科技技能的補充。這個新時代，連結、同理心和創造的能力可能才是最重要的差異化因素。

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