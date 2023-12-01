聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢堡漲價多少不重要 房地產才是麥當勞最大財源

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Ryan Fung CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Ryan Fung CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

麥當勞漲價已是全世界通膨箭靶，但即使消費者常抱怨，麥當勞仍受益於詭異的經濟環境，第三季營收再度超過預期。其實麥當勞沒有賺到很多錢，截至 2023 年前三季，麥當勞從與漢堡或炸薯條無關產品賺超過 73 億美元，嚴格來說，麥當勞最賺的是房地產業務。

受益價格上漲，麥當勞第三季獲利超出預期，公司自營餐廳和特許經營餐廳的銷售額增加 11%，同店銷售額成長 8.8%。營收年增 14% 66.9 億美元。麥當勞稱銷售額增加是因景氣不好，雖然低收入者來客數減少，但中高收入者愈來愈常吃麥當勞。就像金融危機期間，美國銷售平均成長 3.4%，歐洲平均銷售成長 6.9%

但這些都比不上房地產收入。截至第三季，麥當勞 100 多國有 41,200 家門市，但自營只有約 2,100 家，其餘是特許經營商擁有和經營。麥當勞擁有大部分特許經營店的土地和建築物，麥當勞購買土地並以長期固定利率將土地出租給特許經營權所有者，加盟商除了要給麥當勞特許經營費，還須每月支付租金。今年麥當勞租金收入超過 73 億美元，占特許經營商收入 63.5%，占總收入 38%，看來房地產才是最大財源。

雖然自有銷售額占麥當勞總收入 38%，與租金收入相同，但自有銷售額只占整體營業利潤 12.6%。簡言之，食品銷售約占收入三分之一，但只占利潤八分之一。

餐點價格對麥當勞來說不是不重要，因加盟商也要賺錢，必須漲價，但大部分利潤並非來自餐點。分析指麥當勞決定轉向 95% 特許經營模式時，過去十年收入下降約 11%，但也將低利潤收入來源食品銷售換成利潤率較高的收入來源，即特許經營費和租金收入。

因此雖然收入下降，但麥當勞毛利每股盈餘上升，留下更多錢付股息股票回購獎勵股東，帶來巨大總回報。

房地產收入等於麥當勞的護城河，因麥當勞收入和利潤大部分來自可預測來源，就是與特許經營者的關係，因此無論經濟或市場競爭如何變化，這個收入流都有相對穩定性。麥當勞早就清楚，房地產是比賣漢堡更有利可圖的生意，也是商業帝國的基石。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

老爸上麥當勞 意外點到隱藏版「原味漢堡」：好吃耶！

心血沒了！同人繪師Hews P站帳號遭凍結 疑因二創圖直接使用麥當勞廣告素材

南投第1家！大創百貨接手麥當勞舊址進駐草屯 徵才中

貓奴指定！中國麥當勞出奇招推「袋袋貓窩」 買套餐就送，還有4款毛絨貼紙任選

相關新聞

漢堡漲價多少不重要 房地產才是麥當勞最大財源

麥當勞漲價已是全世界通膨箭靶，但即使消費者常抱怨，麥當勞仍受益於詭異的經濟環境，第三季營收再度超過預期。其實麥當勞沒有賺到很多錢，截至 2023 年前三季，麥當勞從與漢堡或炸薯條無關產品賺超過 73 億美元，嚴格來說，麥當勞最賺的是房地產業務。

「長新冠腦霧」能治療？研究人員發現四種逆轉藥物

根據用實驗室培養的迷你大腦和老鼠實驗，研究員發現感染新冠病毒（SARS-CoV-19）會導致「喪屍」細胞累積，造成與長新冠後遺症（Long COVID）相關的腦霧，另外也發現能逆轉這種症狀相關的早衰藥物。

科學家藉由耳朵發出的「聲音」 實現另一種眼動追蹤

我們的耳朵在眼睛轉動時其實會發出聲音，現在美國杜克大學研究人員，成功藉由分析聲音來判斷視線方向。

多少錢可以買到幸福？調查：千禧世代稱年薪1,600萬元才夠

金錢可以買到幸福，但代價可能很高。美國調查發現，近 60% 美國人相信金錢可以買到快樂，但不同世代價差很大，千禧世代標準最高，年薪要 52 萬美元（約台幣 1,600 萬元）才覺得幸福。

為何喝紅酒容易頭痛？研究指向以抗氧化聞名的類黃酮

酒喝多有人容易頭痛，因酒精到肝臟會形成乙醛堆積，幾杯下肚會有臉紅、噁心、嘔吐、頭痛、宿醉等症狀，但為什麼有些酒類更容易引起頭痛？科學家開始研究紅酒的類黃酮（Flavanols），發現其一竟會影響乙醛代謝。

年輕的心難駕馭 調查：Z 世代職業道德感低

2000 年之後陸續進入職場的千禧世代，曾經被批評為草莓族，老一輩抱怨這批年輕一代抗壓力低，現在千禧世代已經擔任職場要職，他們也開始看不慣職場生力軍 Z 世代。一項美國調查發現，Z 世代對工作的忍耐度真的很低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。