漢堡漲價多少不重要 房地產才是麥當勞最大財源

【文‧黃嬿】

麥當勞漲價已是全世界通膨箭靶，但即使消費者常抱怨，麥當勞仍受益於詭異的經濟環境，第三季營收再度超過預期。其實麥當勞沒有賺到很多錢，截至 2023 年前三季，麥當勞從與漢堡或炸薯條無關產品賺超過 73 億美元，嚴格來說，麥當勞最賺的是房地產業務。

受益價格上漲，麥當勞第三季獲利超出預期，公司自營餐廳和特許經營餐廳的銷售額增加 11%，同店銷售額成長 8.8%。營收年增 14% 至 66.9 億美元。麥當勞稱銷售額增加是因景氣不好，雖然低收入者來客數減少，但中高收入者愈來愈常吃麥當勞。就像金融危機期間，美國銷售平均成長 3.4%，歐洲平均銷售成長 6.9%。

但這些都比不上房地產收入。截至第三季，麥當勞 100 多國有 41,200 家門市，但自營只有約 2,100 家，其餘是特許經營商擁有和經營。麥當勞擁有大部分特許經營店的土地和建築物，麥當勞購買土地並以長期固定利率將土地出租給特許經營權所有者，加盟商除了要給麥當勞特許經營費，還須每月支付租金。今年麥當勞租金收入超過 73 億美元，占特許經營商收入 63.5%，占總收入 38%，看來房地產才是最大財源。

雖然自有銷售額占麥當勞總收入 38%，與租金收入相同，但自有銷售額只占整體營業利潤 12.6%。簡言之，食品銷售約占收入三分之一，但只占利潤八分之一。

餐點價格對麥當勞來說不是不重要，因加盟商也要賺錢，必須漲價，但大部分利潤並非來自餐點。分析指麥當勞決定轉向 95% 特許經營模式時，過去十年收入下降約 11%，但也將低利潤收入來源食品銷售換成利潤率較高的收入來源，即特許經營費和租金收入。

因此雖然收入下降，但麥當勞毛利和每股盈餘上升，留下更多錢付股息和股票回購獎勵股東，帶來巨大總回報。

房地產收入等於麥當勞的護城河，因麥當勞收入和利潤大部分來自可預測來源，就是與特許經營者的關係，因此無論經濟或市場競爭如何變化，這個收入流都有相對穩定性。麥當勞早就清楚，房地產是比賣漢堡更有利可圖的生意，也是商業帝國的基石。

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