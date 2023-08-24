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22人就能建立火星殖民地 研究：盡量少派神經質的人上火星

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：NASA)
(首圖來源：NASA)

【文‧黃嬿】

人類未來希望在火星，但現在上火星執行任務的一直是機器人，人類能否在火星生存還是未知數。以人類對科技的信任，總有一天人類能登上火星，不過當這一天來臨，事情會有點複雜。最新研究顯示，可能只需要 22 人就可在火星建立殖民地，但這一小群人必須有令人愉快的性格，才能在火星生存。

三年前法國波爾多國立高等認知學院電腦科學教授 Jean-Marc Salotti 在《自然》發表論文的結論，在火星建立自給自足的殖民地需 110 人。但這估計沒有考慮到社會和心理行為等現實，以及人類互動的連續性。美國喬治梅森大學 (GMU) 數據科學家創建模型模擬火星殖民地，衡量除了類似極地或國際空間站等孤立、高壓環境，還測量人性格變數。

模型 28 年間運作五次，每組人數不同，從 10 人到 170 人不等。有不同屬性，包括新陳代謝、復原力、技能與壓力等因素，並考慮四種心理特徵，神經質、反應性、社交性或宜人性，接著派去執行任務，承擔火星殖民者的各種責任。

實驗期間可以睡覺、移動、彼此互動、生產或消耗資源，也可以失去生命值，甚至死亡，並在沒有足夠資源的情況下移除。科學家發現，初始人數只要 22 人，就可維持殖民地規模的最低限度。

神經質性格愈少愈好

但前提是這些人必須都是宜人性格。研究發現，神經質人格類型死亡率比其他人格類型高。送往殖民地的神經質性格需保持絕對最低限度，因神經質人死亡率比其他性格高許多，只要神經質人夠少，定居人口就會穩定下來。

科學家表示，火星棲息地必須很大程度自我維持，除了開採基本礦物和水，火星定居者還將依賴地球補給，以及使用先進技術就地補充必需品，如將火星水分解為呼吸用氧氣和燃料用氫氣。

作者認為這是研究與法國研究的差別，法國研究沒有考慮地球與火星棲息地的關係，火星棲息地無法完全與地球供應隔絕，只簡單將一群人送上火星叫他們活下來非常不可能，因將數十人和數百人送上太空的成本遠高於發射補給船，這篇研究是假設可從地球運送補給時，22 人就足以維持殖民地運作，甚至可能更低。

研究作者表示：「我們往往將人類視為數字或粒子，缺乏個人異質性和適應性，但人類群體是複雜系統，最終結果不是各部分總和，而是協同作用。如果我們忽視太空探索的社會、行為和心理等方面，預測就可能會犯很大錯誤。」

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