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為何節食後胖更快？研究：大腦放大飢餓訊號

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：pxabay)
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【文‧黃嬿】

許多節食減肥過的人都熟悉，正常吃飯後很快復胖，因長時間少吃會讓人吃得更多。科學家以老鼠實驗發現，關鍵在大腦交流方式變化，節食會調節飢餓感的神經細胞改變，進食時這些細胞會接收更強訊號，導致實驗老鼠節食後吃更多，體重增加更快。

節食是最普遍使用的減肥法，身體為了產生能量會燃燒更多脂肪，但使大腦處於飢餓模式，一旦又正常進食，大腦就會下令吃更多，彌補損失的熱量，這也是為什麼多數節食成功減肥的人沒辦法維持下去。

為了解大腦長期發生哪些變化，德國馬克斯普朗克新陳代謝研究所 (Max Planck Institutes) 和哈佛醫學院 (Harvard Medical School) 研究人員展開老鼠實驗，評估節食老鼠大腦哪些迴路發生變化。科學家發現，體重減輕根本上會改變傳入大腦區域協調的方式。

科學家已知 ARC 神經元是驅動體重恢復的神經迴路重要部分，但對減肥引起的 ARC 神經迴路變化如何促使人們吃更多，科學家仍只有基本了解。這次他們發現下丘腦一組神經元，即 ARC 神經元群的 AgRP 神經元是導致飢餓感的關鍵，限制熱量攝入會活化 AgRP 神經元，導致進食增加和體重增加。

體重循環也可能導致心臟病

當老鼠節食，刺激 AgRP 神經元的通路會傳出更多訊號，讓人產生長期過度飢餓感，且節食後長時間後都能檢測到變化。研究人員還成功選擇性抑制活化 AgRP 神經元的神經通路，明顯減少節食後的體重增加幅度。

節食後體重迅速復胖稱為溜溜球節食 (yo-yo dieting)，最近南韓近 700 萬人研究發現，溜溜球節食的人過早死亡的可能性是其他人兩倍多。2021 年對超過 25 萬人薈萃分析發現，經歷體重循環的人患糖尿病風險高 23%。雖然研究人員強調需要進行更多研究，但有證據顯示這種風險可能是因代謝紊亂引起

體重循環也可能導致心臟病。《新英格蘭醫學雜誌》9,500 多人研究，體重波動與較高死亡率、心血管疾病發生率相關。2020  2,700 名美國成年人研究發現，減肥後又復胖還會引起憂鬱症。研究作者表示，了解引發體重波動的大腦機制後，科學家現在可開發新療法關上神經元開關，幫人們永久減肥。研究結果發表於《細胞代謝》期刊。

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