細菌抗藥性加速 專家：人類可能回到沒抗生素的時代

【文‧黃嬿】

抗生素濫用是幾十年無解的問題，隨著細菌增強對抗生素抗藥性速度愈來愈快，以及超級細菌出現的隱憂，世界衛生組織 (WHO) 警告，現在開發中新抗生素很少，細菌總有一天對人類的殺傷力會超過癌症，且人類可能就要回到沒有抗生素可用的時代。

世界衛生組織本月報告指出，目前世界只有 27 種最具威脅性感染的新抗生素處於藥物開發的臨床實驗階段，實驗中抗生素只有六種創新性足以克服抗生素抗藥性，只有兩種能對付抗藥性最強的細菌。

還不知道臨床實驗的少數新藥是否有用，因 2017~2021 年只有一種新抗生素獲批治療 WHO 關鍵清單的超級細菌，包括鮑氏不動桿菌、綠膿桿菌和腸桿菌科。這些病原體可在肺部、泌尿道、耳朵、血液、開放性傷口，甚至大腦和脊髓引起一系列潛在嚴重感染。

抗藥細菌越來越普遍，只美國每年就有超過 280 萬人發生抗藥性感染，超過 3.5 萬人死亡。某些緊急超級細菌名單的抗藥淋病菌株如難辨梭菌，可導致危及生命的腹瀉和結腸炎症。CDC 估計每年有 12,800 人死於這種細菌。此外如多重抗藥金黃色葡萄球菌是美國最常見超級細菌之一，每年導致 9,800 人死亡，可在長照護理機構和醫院環境迅速傳播，COVID-19 大流行的第一年病例激增 13%。

經常導致嚴重腹瀉和胃痛的抗藥志賀氏菌感染也以驚人速度攀升，2 月美國 CDC 警告，去年 5% 志賀氏菌感染有廣泛抗藥性，對多種抗生素沒有反應，2015 年比例是零。不只細菌，還有真菌威脅，2020 年美國抗藥性耳念珠菌感染增加 60%。

細菌和真菌接觸抗生素或抗真菌藥物次數越多，就越有可能產生抗藥性。WHO 已確定 12 種抗藥超級細菌，CDC 追蹤 18 種細菌和真菌。世衛組織專家表示，全球超過 500 萬人死於抗生素抗藥性，超過死於愛滋病毒、結核病和瘧疾的總和。

世界衛生組織表示，抗生素抗藥性加速中，1970~2000 年新抗生素產生抗藥性平均時間為 2~3 年，低於 1930~1950 年平均 11 年。研發速度遠遠跟不上，開發一種新抗生素可能長達 20 年，耗資 5.68 億至 7 億美元。且這些藥物只有三分之一最後批准治療患者，因此藥廠也不願投入。

相比之下，美國藥物研究與製造商貿易組織報告，2020 年有 1,300 多種抗癌藥物進行臨床實驗。世衛組織專家直言，未來 30 年超級細菌殺死的人可能比癌症還多，如果不立即採取行動，人類有可能回到普通感染都會致命的前抗生素時代。

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