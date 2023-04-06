快訊

獨／新北市府首長人事異動 揭侯友宜秘密行動

NBA／快艇「洛城內戰」11連勝 湖人西區第6卡位戰居劣勢

連假爽飛東京旅遊！他見當地「真實樣貌」大嘆：台灣國旅輸太多

細菌抗藥性加速 專家：人類可能回到沒抗生素的時代

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/oliver.dodd CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/oliver.dodd CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

抗生素濫用是幾十年無解的問題，隨著細菌增強對抗生素抗藥性速度愈來愈快，以及超級細菌出現的隱憂，世界衛生組織 (WHO) 警告，現在開發中新抗生素很少，細菌總有一天對人類的殺傷力會超過癌症，且人類可能就要回到沒有抗生素可用的時代。

世界衛生組織本月報告指出，目前世界只有 27 種最具威脅性感染的新抗生素處於藥物開發的臨床實驗階段，實驗中抗生素只有六種創新性足以克服抗生素抗藥性，只有兩種能對付抗藥性最強的細菌。

還不知道臨床實驗的少數新藥是否有用，因 2017~2021 年只有一種新抗生素獲批治療 WHO 關鍵清單的超級細菌，包括鮑氏不動桿菌、綠膿桿菌和腸桿菌科。這些病原體可在肺部、泌尿道、耳朵、血液、開放性傷口，甚至大腦和脊髓引起一系列潛在嚴重感染。

抗藥細菌越來越普遍，只美國每年就有超過 280 萬人發生抗藥性感染，超過 3.5 萬人死亡。某些緊急超級細菌名單的抗藥淋病菌株如難辨梭菌，可導致危及生命的腹瀉和結腸炎症。CDC 估計每年有 12,800 人死於這種細菌。此外如多重抗藥金黃色葡萄球菌是美國最常見超級細菌之一，每年導致 9,800 人死亡，可在長照護理機構和醫院環境迅速傳播，COVID-19 大流行的第一年病例激增 13%

經常導致嚴重腹瀉和胃痛的抗藥志賀氏菌感染也以驚人速度攀升，2 月美國 CDC 警告，去年 5% 志賀氏菌感染有廣泛抗藥性，對多種抗生素沒有反應，2015 年比例是零。不只細菌，還有真菌威脅，2020 年美國抗藥性耳念珠菌感染增加 60%

細菌和真菌接觸抗生素或抗真菌藥物次數越多，就越有可能產生抗藥性。WHO 已確定 12 種抗藥超級細菌CDC 追蹤 18 種細菌和真菌。世衛組織專家表示，全球超過 500 萬人死於抗生素抗藥性，超過死於愛滋病毒、結核病和瘧疾的總和。

世界衛生組織表示，抗生素抗藥性加速中，1970~2000 年新抗生素產生抗藥性平均時間為 2~3 年，低於 1930~1950 年平均 11 年。研發速度遠遠跟不上，開發一種新抗生素可能長達 20 年，耗資 5.68 億至 7 億美元。且這些藥物只有三分之一最後批准治療患者，因此藥廠也不願投入。

相比之下，美國藥物研究與製造商貿易組織報告，2020 年有 1,300 多種抗癌藥物進行臨床實驗。世衛組織專家直言，未來 30 年超級細菌殺死的人可能比癌症還多，如果不立即採取行動，人類有可能回到普通感染都會致命的前抗生素時代。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

疫情後的反思：日本人為何選擇擁抱《人類世的「資本論」》？

斷尾灰鯨堅持獨游活下去！奇蹟完成「1.9萬km史詩大遷徙」專家感動到哭

不同變色是不同病！看腳趾就知健康狀況 專家教你評估方法

民進黨：馬英九稱武漢防疫是人類貢獻 朱、侯認同嗎？

相關新聞

細菌抗藥性加速 專家：人類可能回到沒抗生素的時代

抗生素濫用是幾十年無解的問題，隨著細菌增強對抗生素抗藥性速度愈來愈快，以及超級細菌出現的隱憂，世界衛生組織 (WHO) 警告，現在開發中新抗生素很少，細菌總有一天對人類的殺傷力會超過癌症，且人類可能就要回到沒有抗生素可用的時代。

週末運動就足夠！研究：每週1天走8千步就可大幅降低死亡風險

規律運動對健康有很大好處，無法進行高強度運動，至少每天步行也可以，但上班族多半只能在週末運動，運動量似乎永遠跟不上健康指南要求。最近刊登於《JAMA Network Open》的研究發現，不需要天天運動，只要週末 1~2 天每天走 8,000 步，對健康的幫助幾乎與每天運動的人一樣好。

到本世紀末只剩60億人 研究：社會愈進步人口下降愈快

雖然許多發達國家面臨少子化趨勢，但全世界人口繼續快速增加，聯合國報告指出，世界人口超過 80 億大關，預估將增長到 100 億以上，直到本世紀結束才會下降。但羅馬俱樂部等科學家計算，如果持續減少貧困率與不平等問題，人口會下降更快，到 2100 年只剩 60 億人。

美國最新研究發現！阿茲海默症早期徵兆可能在眼睛裡

眼睛是靈魂之窗，更能反映人體健康的真實狀況，美國佛羅里達州博卡拉頓神經退行性疾病研究所醫學教育主任格里爾（Christine Greer）最新研究發現，眼睛是進入大腦的窗口，透過觀察眼睛後部、視神經和視網膜的檢查，有助於早期診斷阿茲海默症。

污水處理不再昂貴困難 以木材輕鬆去除80%染料有毒物

紡織業製程的副產物有毒染料，若是不妥善處理直接排放到環境中，自然會危及環境和社會，而現在瑞典與印度科學家攜手，取自廢棄木材推出新的過濾介質，輕鬆從廢水中去除大部分染料。

更難處理雙重任務 哈佛研究：人類大腦55歲就開始衰老

人類大腦比預期更早開始老化。《刺胳針 健康長壽》最近研究發現，人類 55 歲時同時處理多項任務的能力就開始下降，是大腦衰老的分水嶺，比傳統 65 歲高齡閾值早整整十年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦