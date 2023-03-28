美國最新研究發現！阿茲海默症早期徵兆可能在眼睛裡

【文‧姚惠茹】

眼睛是靈魂之窗，更能反映人體健康的真實狀況，美國佛羅里達州博卡拉頓神經退行性疾病研究所醫學教育主任格里爾（Christine Greer）最新研究發現，眼睛是進入大腦的窗口，透過觀察眼睛後部、視神經和視網膜的檢查，有助於早期診斷阿茲海默症。

格里爾一直研究如何在其他症狀出現之前，透過觀察眼睛來診斷阿茲海默症，因為往往等到人的記憶和行為都開始出現異常時，代表疾病已經發展到一定程度，而根據最新的研究，格里爾發現透過觀察眼睛後部、視神經和視網膜，可以直接看到神經系統的情況。

美國佛羅里達州博卡拉頓神經退行性疾病研究所另一位神經學家艾薩克森（Richard Isaacson）表示，若醫生能在早期識別診斷阿茲海默症，人們就能選擇更健康的生活方式，並及早控制高血壓、高膽固醇、糖尿病等風險因素。

研究人員檢查 86 名精神衰退程度不同者的視網膜和大腦的捐贈組織，首次深入分析阿茲海默症對人類視網膜蛋白質譜的影響，以及與大腦和認知功能的相對應變化，這是目前為止最大的視網膜研究樣本，研究結果已刊登在《神經病理學報》。

美國西德斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）神經外科和生物醫學科學教授科若紐哈（Maya Koronyo-Hamaoui）的研究發現，視網膜的變化與大腦皮質的變化相關，後者是記憶、導航和時間感知的中心。

研究人員將來自正常認知功能的捐贈者樣本與具有輕度認知障礙和晚期阿茲海默症患者的樣本進行比較，結果發現阿茲海默症患者和早期認知能力衰退者腦中的 β 澱粉樣蛋白都明顯增加，這是阿茲海默症的一個關鍵指標。

研究人員還發現不少發炎標記，艾薩克森認為，這可能是阿茲海默症惡化程度的重要徵兆，其中視網膜周邊細胞的組織萎縮和炎症，最能早期辨識人的認知狀態變化，這些發現都說明新的眼科檢查有助於早期診斷阿茲海默症。

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