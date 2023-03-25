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更難處理雙重任務 哈佛研究：人類大腦55歲就開始衰老

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Mussi Katz CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Mussi Katz CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

人類大腦比預期更早開始老化。《刺胳針 健康長壽》最近研究發現，人類 55 歲時同時處理多項任務的能力就開始下降，是大腦衰老的分水嶺，比傳統 65 歲高齡閾值早整整十年。

哈佛醫學院科學家研究西班牙近千名成年人，640 人完成步態和認知評估。每個參與者都能沒有幫助下行走，年齡 40~64 歲成年人正常安靜條件下行走時相對穩定，但要求走路時邊心算，55 歲就開始出現細微卻重要的步態改變，一些參與者開始無法邊走路邊計算。

主要原因是大腦變化，不是身體變化。科學家表示，與安靜行走相比，執行任務同時行走會增加運動控制系統壓力，因這兩項任務必須競爭大腦資源，處理壓力。因此要邊走路邊計算，取決於許多認知資源，需要健康大腦支持，但大腦同時處理多項任務的能力往往會隨著年齡增長遞減，因大腦神經元連接會減少，速度也會變慢，影響資訊處理效率，尤其涉及注意力和處理資訊的區域。

不只說話，大腦衰老症狀還包括走路時閱讀號誌和做決定。科學家表示，雙重任務檢測是許多老年大腦疾病的重要指標，包括神經退行性疾病，如老年癡呆症。原本科學家認為 65 歲以後功能才開始下降，沒料到會 55 歲就發生，呼籲應中年開始定期監測，防止老年常跌倒受傷。

但並非所有 55 歲後長者大腦功能都會走下坡。研究指出，雙任務步行表現不一定隨年齡增長下降，有些人似乎能抵抗衰老影響。科學家下一步是找到維持大腦健康的生活方式和其他可變因素。

而最近《美國國家科學院院刊》研究發現大腦健康衰老的關鍵。肥胖和久坐不動，與腦容量萎縮、認知能力快速下降有關。研究人員招募 1,165 名年齡 40~94 歲的亞馬遜原住民，發現與美國和歐洲工業化人口相比，原住民腦萎縮較少，心血管健康度更佳。

研究指出，歷史上人類出於尋找食物需要花大量時間運動，但現代人食物豐富且幾乎不需身體活動就能取得，導致食物過多但運動過少。就大腦健康和疾病風險而言，最佳甜蜜點是食物和營養既不少也不多，日常運動和食物充足維持平衡，可能是大腦健康老化的關鍵。

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