弗林效應消失？研究發現人類智商正在下降

【文‧黃嬿】

所謂人類智商只會愈來愈高的弗林效應已不存在？美國西北大學和俄勒岡大學科學家最新研究發現，美國人智商分數幾十年來首次下降。尤其 18~22 歲年齡組中受教育程度較低者下降幅度更大，不只美國，歐洲多國家也發現同樣趨勢。

自 1932 年以來，智商平均分數每十年增加約 3~5 分，稱為「弗林效應」。現在美國科學家針對 2006~2018 年美國成年人合成孔徑人格評估項目 (SAPA ) 線上完成近 40 萬項智商測試，以及 2011~2018 年國際認知能力資源 (ICAR) 數據，比較認知能力及矩陣和語言推理等技能分數，查看美國弗林效應是否有變化。

結果發現，美國成年人重視邏輯、詞彙的語言推理，強調視覺問題解決與類比矩陣推理，以及字母和數字系列計算與數學能力分數都有下降，只有 3D 空間推理分數普遍上升。研究人員表示，受過高等教育如四年制學位的人成績下降幅度較小，但受高等教育的年輕人下降幅度一樣大。

雖然智商分數會根據人們接受積極性或努力程度改變，但如果研究人員讓受測者正確理解測試，這類實驗仍有意義，且是有效的智力衡量標準。

很多原因導致測驗程度不如以往，研究人員表示，這項結果不代表美國人越來越不聰明，也不是每個認知領域都下降，背後原因值得進一步了解，如社會價值觀轉變也可能影響分數，當代人思考社會關心什麼，以及社會每天都在強調和強化什麼，可能會反映至能力測試表現，如近幾年越來越重視 STEM 教育，可能代表其他領域如抽象推理受關注較少，測試分數低，也可能只是受測者愈來愈不擅長這類測驗。研究團隊目前依據長達 40 年的資料庫理解社會因素。

不只美國認知測驗分數下降，挪威 2018 年研究也發現，智商分數幾十年來一直下降。挪威研究人員分析 1962~1991 年出生的挪威男性智商，發現 1962~1975 年出生智商分數每十年增加近 3%，但 1975 年後出生智商分數穩步下降。丹麥、英國、法國、荷蘭、芬蘭和愛沙尼亞的類似研究都出現下降趨勢。

挪威研究人員認為現代人智商下降不是基因問題，而是環境因素，可能包括教育系統和媒體環境變化、營養攝取差異、少讀書和常上網等。倫敦國王學院心理學教授認為傳統智力測量法對技術不斷變化的快節奏世界可能過時，如社群媒體會改變人們表達智力的方式，教育也需適應這種變化。

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