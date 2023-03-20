天賦異稟不稀奇 專家：真正罕見人才是協作者

【文‧黃嬿】

未來 AI 可能取代許多人類工作，因此企業愈來愈重視機器做不到的技能。哈佛商學院和法學院教授發現，過去談到人才時常忽略的條件是合作能力，其實懂得如何跨團隊協作的人非常罕見，將來這種人才有最大的競爭優勢。

軟技能主要指合作，指個人有效溝通、在團隊好好工作並適應變化的個人素質。軟技能讓人與同事、朋友和同事有效溝通和連結個人屬性，這些技能包括情商、領導力、溝通、解決問題、適應能力、時間管理、團隊合作和解決衝突。

具軟技能的人幫助很大，可改善團隊精神和促進協作、提高生產力、更佳客戶服務、改善公司文化。擁有強大軟技能的員工更可能敬業積極，工作成效更好，營造優良工作環境。不過軟技能與技術技能不同，技術技能可工作時或培訓學習，但軟技能是個人特質，很難培養。

然而企業可能會無意中提拔有光環且自信，但缺乏支持下屬發展和成功能力的人，將職場變成有毒環境。職業專家認為，由軟技能員工組成的組織，像台運轉良好的機器運作交流，如果企業招聘時優先考慮軟技能，可避免很多未來煩惱。

但這類人才特別少。哈佛法學院職業專家 Heidi Gardner 認為，協作技能出奇罕見，尤其是男性。麥肯錫 2021 年研究發現，與同等級男性相比，女性領導者花大量時間從事工作以外合作可能性約是男性兩倍。

這種特質可能來自性別生理差異，神經科學認為關鍵在女性催產素與男性睪固酮，催產素刺激協作與合作，睪固酮刺激競爭，因此女性人際交往時有更多同理心、合作和信任。女性更具參與性的領導行為，並強調團隊合作、網絡和人際支持，有可能是荷爾蒙差異的結果，然而合作正是當今企業需要的技能，Google 任職 10 年的前副總裁 Claire Hughes Johnson 也表示最重視有自我意識和合作技能的人才。

男性缺乏合作性有另一種解釋，哈佛商學院教授 Boris Groysberg 研究發現，尤其是男性員工，常常將專業視為理所當然，以自我為先的態度讓他們不願持開放、學習心胸接納他人貢獻。這不是說所有男性都好勝，所有女性都喜歡合作，或男性不能合作，女性不喜競爭，職業專家只是要強調，優秀的人不要只關注自己的成就，應努力成為合作者。

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