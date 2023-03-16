情緒影響生理 研究：情緒壓力降低胃部PH值

【文‧黃嬿】

情緒與腸胃道不適症狀有關，但科學家尚未深入測量消化系統內部環境如何隨情緒變化。羅馬第一大學研究人員的有趣研究，發現情緒與腸胃不適症狀確實有關，實驗者光短暫看到恐怖或噁心畫面，胃就會增加胃酸分泌，呼吸頻率也會加速，導致人們產生不適的本能反應，科學家認為這感覺是進化防禦，為人類恐懼反應的一部分，逼迫人類在威脅狀態下採取行動。

近年越來越多研究發現，透過中樞神經系統，大腦和腸道有緊密關聯。腸神經系統是中樞神經系統的分支，服務胃腸道，是大腦和胃腸系統的直接管道，透過這種聯繫會使人們感覺壓力大或焦慮時，腸胃會有痛感等生理反應。

科學家表示，當感受到壓力，身體會釋放荷爾蒙和神經遞質，對腸道蠕動或透過腸胃擠壓和移動廢物通過身體產生負面影響。此外，壓力會影響腸道內細菌的微妙平衡，導致胃腸道不適。

負面情緒會影響腸胃，但未有研究深入測量腸胃的生理變化。羅馬第一大學心理學家 Giuseppina Porciello 帶領研究人員使用可吞食感測器，測量胃腸道系統的腔內環境包括酸度、溫度和壓力。

研究招募 31 名沒有任何已知心理、神經或消化系統疾病的健康男性，要求他們吞下一顆智慧藥丸，藥丸含感測器、電池和無線發射器。同時也從外部測量消化系統的肌肉電活動及其他生理反應。受試者分別觀看主題為快樂、噁心、悲傷和恐懼四支 9 秒種影片。觀看時受試者除了表達主觀感受，智慧藥丸也會內部收集數據，回報胃、小腸和大腸的詳細資訊。

實驗發現與先前研究結果一致，觀看者看到可怕的場景，胃部不適感覺會增加，看到令人作嘔的片段時達到巔峰。看悲傷影片呼吸頻率則會升高。研究人員表示，當人們看到噁心影片，消化系統正向腔內噴射更多胃酸，導致胃酸鹼值下降，越厭惡或恐懼，pH 值就越低。

關於胃 pH 酸度與認知厭惡、恐懼和快樂的關係，其實早在 190 年前就被稱為胃生理學之父的美國陸軍外科醫生威廉博蒙特發現。舊研究也證實腸道反應與大腦反映的威脅程度有關，新研究強調胃網路也很容易受情緒影響。研究發表於預印本網站 bioRxiv。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】