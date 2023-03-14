快訊

陳吉仲否認拿豆漿跟國軍換蛋 「為了促銷國產的大豆」

經典賽／張育成就是他！大聯盟剪輯精華 連FOX都稱「國防部長」

實在沒動力運動？研究：可能是腸道細菌作祟

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
(首圖來源：Pixabay)

【文‧黃嬿】

規律運動對許多人很容易，但更多人無論如何就是動不起來。最近老鼠實驗發現，缺乏運動動機與基因遺傳關係不大，更與代謝能力無關，而是腸道細菌影響，缺乏特定腸道細菌不但會減少運動快感，也會降低運動耐力，人們下次運動的意願也愈來愈低。

腸道微生物組是生活在腸道的細菌、病毒和真菌群落，會影響心臟、腰圍、睡眠、情緒及罹患各種疾病包括糖尿病和某些類型的癌症的風險，對健康的重要性幾乎無可爭辯。最近幾項有趣的老鼠實驗研究還發現，腸道微生物組的構成會影響老鼠想運動的程度。

先前科學家發現經常運動的人腸道微生物群與很少運動的人有很大不同，除了運動改變腸道微生物群落，提出另外一種可能性，認為腸道微生物也可能會影響人們運動的快感與意願。去年底發表於《自然》期刊研究證實，賓州大學科學家透過老鼠實驗了解腸道微生物組對運動模式的影響，研究人員觀察到接受試驗的 200 隻老鼠在自願運動和身體耐力方面有很大差異，研究假設可能是三因素影響：遺傳學、新陳代謝或腸道微生物組。

先吃更健康點

結果發現遺傳學對身體活動影響不大，只有次要作用。研究團隊利用機器學習將代謝物和糞便 DNA 數據與老鼠運動習慣比較，發現老鼠代謝物與運動表現也無關，但腸道微生物種群影響很明顯。

當研究人員使用抗生素破壞腸道細菌時，老鼠運動強度只有以前一半左右。科學家還確定是真細菌 (Eubacteria) 和糞球菌 (Coprococcus) 刺激老鼠的身體活動，這種特定細菌菌株的數量越高，老鼠大腦產生的多巴胺就越多，跑得越快。研究人員認為，細菌可能會調節大腦運動過程產生的多巴胺，接受抗生素的老鼠會產生破壞多巴胺產生的酶，使老鼠對運動失去興趣。

去年加州大學河濱分校的進化生物學家發表於《行為過程》的研究也有類似發現，經跑步訓練的老鼠服用廣譜抗生素後，雖然沒有讓牠們生病，但平常可跑馬拉松程度的老鼠跑步里程急劇下降，平均每天減少約 21% 距離，強調腸道微生物組似乎很大程度影響動物的運動意願。

研究人員表示，跑步者的快感源於微生物組，鼓勵他們運動。雖然人類與老鼠擁有大部分相同的神經和中腦過程，但腸道微生物健康與否，很可能也會影響我們的運動意願，因此想讓自己積極運動並享受，可先試圖吃得更健康。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

停經婦女懷孕替代方案？ 日本科學家從老鼠皮膚作出卵子

她收到團購紅棗包裹 手伸進去拿慘遭「埋伏生物突襲狠咬」當場噴血

以為是牛肚…火鍋吃出1隻「完整老鼠」 客人衝廁狂吐

日本豐洲市場爆老鼠流竄 知情人士憂「築地鼠患」惡夢重現

相關新聞

實在沒動力運動？研究：可能是腸道細菌作祟

規律運動對許多人很容易，但更多人無論如何就是動不起來。最近老鼠實驗發現，缺乏運動動機與基因遺傳關係不大，更與代謝能力無關，而是腸道細菌影響，缺乏特定腸道細菌不但會減少運動快感，也會降低運動耐力，人們下次運動的意願也愈來愈低。

大氣有毒 研究：全球只有 0.001% 人口呼吸乾淨空氣

空氣污染是無聲殺手，隨著人類排放未減，氣候異常的高溫加劇野火規模與頻率，人們呼吸的每口空氣都有毒。全球每日空氣污染新研究發現，按照 WHO 標準，世界只有 0.001% 人口是呼吸乾淨空氣，地球幾乎沒有任何地方不受污染。

想赴美求學先看 念教育恐終生低薪

大學主修專業將會影響終生收入，美國紐約聯儲 (Federal Reserve Bank of New York) 最近公布調查顯示，美國主修神學學位的人收入最低，畢業後五年收入只比拿時薪的打工族多一點，但工作十年後，收入最低的是主修教育的畢業生，工作十年後賺的錢只比五年前多 3 千美元。

誰污染了下水道？研究：衛生紙是永久化學品污染一大來源

用於防水防油的化學物質全氟烷基物質和多氟烷基物質 (PFAS) 廣泛被應用在紡織品、食品接觸材料、消防泡沫等，可以說是跟塑膠一樣已無處不在，這種化學物質也不易被自然分解，被稱為永久化學品且會污染環境。現在科學家從廢水中發現，衛生紙也是一大貢獻來源，可能會透過污水滲入土壤。

富翁還是窮人？ 研究：看表情就知道

每個人都會對別人產生刻板印象，這種印象不是根據事實判斷，而是表情。加拿大研究發現，當人們呈中性表情，就會透露自己的社會階級地位，無論如何偽裝都無法改變，且當他人判定你來自較高階級，社交機會會更多。

「無法控制」順手牽羊 日本發現竊盜癖大腦活動與毒癮者類似

「竊盜癖」是種罕見的精神疾病，他們不是看上物品的價值或實用性，只是控制不住想要順手拿走一些東西。最近日本科學家發現，罹患竊盜癖的大腦活動，跟毒癮者看到毒品的反應頗相似。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦