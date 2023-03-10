想赴美求學先看 念教育恐終生低薪

【文‧黃嬿】

大學主修專業將會影響終生收入，美國紐約聯儲 (Federal Reserve Bank of New York) 最近公布調查顯示，美國主修神學學位的人收入最低，畢業後五年收入只比拿時薪的打工族多一點，但工作十年後，收入最低的是主修教育的畢業生，工作十年後賺的錢只比五年前多 3 千美元。

紐約聯邦儲備銀行根據 2021 年美國人口普查報告分析大學主修科系與不同職業階段收入，分為早期職業，指的是 22~27 歲之間的畢業生，以及職業中期，指的是 35~45 歲之間的畢業生。結果顯示，主修神學和宗教的畢業生在大學畢業五年後的平均工資為 3.6 萬美元，每小時剛好超過 17 美元，只比華盛頓特區最低時薪 16.5 美元高一點。

其次是主修家庭和消費者科學、社會服務、心理學、表演藝術、休閒和酒店專業，這些畢業生五年後的收入都不到 4 萬美元，比所有畢業生平均工資 46,500 美元還低 6,500 美元。

念教育可能得準備終生低收入，雖然教師往往有很好的工作保障、暑假和養老金，但他們的工資主要由州政府支付，多年來州政府的工資一直沒有與通貨膨脹保持一致。而神學專業的學生通常從事教育工作。調查結果顯示，工作十年後，十大最低收入排名中有六項是教育類別，幼兒教育專業的畢業生在職業生涯中途的收入最低，平均工資為 4.3 萬美元，只比他們大學畢業後多賺 3 千美元。而主修神學和宗教的人後來居上，職業中期收入中位數為 5.2 萬美元。

收入最高的專業都在 STEM 領域

主修心理學的畢業生薪資一開始很低，畢業五年年薪為 3.74 萬美元，但是在職業生涯中期收入可成長至 6.5 萬美元。根據大學資訊網站 Niche 數據，心理學是繼商學與醫學之後，2022 年高中畢業生第三大熱門專業。

收入最高的專業都在 STEM 領域。STEM 工作的需求量很大，預計到 2031 年它們的增長速度將是非 STEM 工作的兩倍。大學畢業五年後收入最高的 10 個專業大多是工程學相關，化學工程師以 7.5 萬美元的中位數薪水位居第一。職業生涯後期，薪酬差距更大，收入最低學科的畢業生薪資中位數不到 6 萬美元，而收入最高學科畢業生收入可超過六位數。

不過唸文科的人今年可能會獲得一些補償，最近美國全國大學和雇主協會對 170 名雇主調查薪資計畫預測，受到科技業不景氣影響，2023 年電腦科學畢業生薪水將比一年前下降 4%，而人文與傳播專業的起薪成長最多。但是儘管有所下降，電腦科學專業的畢業生起薪仍然很高，接近 7.3 萬美元。最高的是工程學 7.4 萬多美元。

今年擁有人文學位的畢業生將享受 4.5% 的加薪，包括哲學、歷史、文學和藝術等人文專業今年的起薪可能約為 5.3 萬美元，仍比電腦科學專業低近 2 萬美元。傳播專業的畢業生將獲得 4.8% 的加薪，起薪達 5.8 萬美元。

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