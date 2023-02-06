最聰明腦袋也受不了 MIT：空污讓棋士表現更差

【文‧黃嬿】

即使最聰明的人腦袋也經不起空氣污染。麻省理工學院 (MIT) 研究人員與合著者最近發表研究發現，當空氣 PM2.5 更濃時，西洋棋選手表現更差，更容易出錯且出錯幅度更大。

麻省理工學院可持續城市化實驗室經濟學家，以及其他研究人員針對 2017、2018 和 2019 年德國舉行的三場七輪比賽 121 名西洋棋參賽者表現，超過 3 萬步棋。研究人員比賽場地使用三個連網感測器測量二氧化碳、PM2.5 濃度和溫度，每場比賽持續八週，足以讓研究人員觀察空氣品質的變化與參賽者表現之間的關係。

為了評估棋士的表現，研究人員使用軟體程式評估每場比賽每步棋，觀察決策並註記重大錯誤。結果發現同一輪比賽與對手相比，暴露於不同空氣品質會對影響每步棋的決策品質，且當個人暴露於更高空污時，會犯更多錯，且錯誤程度更嚴重。

研究顯示，PM2.5 適度增加，棋士犯錯可能性增加 2.1%，幅度增加 10.8%。研究人員還發現，當空氣污染更嚴重，有時間限制時棋士表現會更差。比賽規則規定必須 110 分鐘內完成 40 步，所有比賽第 31~40 步，空氣污染每立方公尺增加 10 微克會導致錯誤率增加 3.2%，錯誤增幅 17.3%。

空氣品質好時大腦運作更順，空氣品質差時就會感覺腦袋混沌。研究人員解釋，顯然時間壓力下，參與者沒有辦法深思熟慮補償較低認知。這項研究發現是當頭棒喝，空氣品質變化等於認知污染的一種，不只棋士，對高技能辦公室人員也會產生很大影響。

暴露交通污染 2 小時損害大腦連接功能

最近還有另一項研究與空氣品質對大腦的影響有關。刊登於《環境健康》期刊研究由加拿大不列顛哥倫比亞大學和維多利亞大學科學家進行，研究人員製造實驗室環境，將 25 名健康成年人短暫暴露於柴油廢氣和過濾空氣，並使用功能性磁共振成像 (fMRI) 測量每次暴露前後的大腦活動。

研究人員分析大腦預設模式網路 (DMN) 變化，DMN 是一組相互連結的大腦區域，DMN 功能連結的改變與認知能力下降和憂鬱症狀有關。fMRI 顯示，與過濾後空氣相比，參與者暴露於柴油尾氣後，DMN 區域的功能連結性降低。

且研究發現，只暴露於普通程度的柴油尾氣 2 小時，就會導致大腦功能連結性下降。幸好大腦變化只是暫時，只要離開污染環境就會恢復正常。但若持續暴露，影響可能會持續很久。科學家認為，不只柴油廢氣，暴露於其他空氣污染物也會對大腦產生類似影響，隨著城市污染愈來愈嚴重，可預見神經認知障礙發病率會愈來愈高。

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