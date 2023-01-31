聽新聞
test
0:00 / 0:00
容器不只影響外觀 科學家發現紙盒會讓牛奶變難喝
【文‧Daisy Chuang】
塑膠、紙盒等不同的容器，原先以為只是提供消費者不同外觀、方便程度不同而已，但科學家研究發現，容器其實會影響牛奶的味道，用玻璃瓶、塑膠包裝的表現更佳，最好不要用紙盒包裝。
美國北卡羅來納州立大學團隊為了測試容器對牛奶口味的影響，將消毒後的 237 毫升全脂與低脂牛奶保存在 4 ºC、黑暗的環境中，測試容器包括紙盒、塑膠袋、玻璃瓶跟三種不同的塑膠。
第一天由專業的味覺測試員（ taste-testers）評估味道，之後分別在 5 天、10 天和 15 天後再次評估，同時科學家們分析也樣本，看看包裝材料中的化合物是否滲入牛奶中。最後當然也會請一般消費者盲品，試喝放置 10 天後的牛奶。
最後研究發現，紙盒牛奶喝起來最糟。團隊指出，這是因為紙板的味道會滲入牛奶中，紙盒也會吸收牛奶的味道，因此測試員首先注意到明顯的異味，而且氣相層析、質譜法分析也顯示，牛奶中存在紙盒化合物，還有人指出，低脂牛奶的表現比全脂牛奶差。
相較之下，塑膠包裝的表現跟玻璃瓶一樣「新鮮」，塑膠袋中的牛奶味道僅次，最後則是紙盒裝的。科學家們指出，通常學校提供的牛奶都是用紙盒包裝，考量這是兒童「營養午餐」，為值得注意的要點。
科學家 MaryAnne Drake 表示，牛奶味道溫和細膩，比其他飲料更容易受到與包裝異味、材料化合物的影響，也很容易吸收周遭食物風味跟香氣。
- Study shows that milk's flavor may be affected by packaging material
- Milk’s packaging influences its flavor
【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言