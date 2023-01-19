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空腹喝咖啡傷胃？專家：其實是刺激食道

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
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【文‧黃嬿】

早上第一杯咖啡是唯一能幫忙擊退睡意、打起精神迎接一天繁忙行程的利器，對很多人來說是不可妥協的事，但愈來愈多文章和網路分享稱空腹喝咖啡會傷害腸道，甚至干擾荷爾蒙。《紐約時報》特別訪問專家，澄清空腹喝咖啡傷身的各種說法，強調胃有保護機制，幾乎可以承受各種刺激物，包括咖啡。

某支 TikTok 點擊量超過 1 千萬的影片作者描述，空腹喝咖啡導致皮質醇模式失調，但專家表示，對大多數人來說咖啡不會導致荷爾蒙失調。有些網友還稱經期疼痛、痤瘡、腹脹和其他不良副作用都是因空腹喝咖啡，但專家也指這些說法都沒有科學證實。

最常聽到的說法是咖啡可能會刺激胃酸產生，導致胃部不適，建議避免空腹喝咖啡。加州大學戴維斯分校醫學院生理學和膜生物學教授 Kim Barrett 實驗室專門研究不同藥物和其他化學物質如何傷害胃和小腸，他解釋，胃會分泌一層厚厚黏液層，在胃壁和任何食物之間形成強大屏障，還可保護胃免受分解食物的天然酸性環境影響。

他說，除非攝取非常刺激的物質，如酒精、香菸煙霧和非類固醇抗炎藥等刺激物，才會改變胃的自然防禦機制並損傷內壁，這類刺激物會使胃更容易酸化和潰瘍，但多項大型研究發現咖啡不至於如此。

咖啡好處多於壞處

2013 年研究 8 千多名在日本生活的人發現，甚至每天喝三杯咖啡以上與胃或腸潰瘍都沒有明顯關聯，他認為即使濃縮咖啡也不太可能傷胃。

如果說咖啡會引發腸胃道不適反應，主要是咖啡引起胃酸刺激食道。雖然略低 pH 值對胃壁沒有影響，但可能影響食道壁，因食道壁更容易受酸性物質影響，此外，一些研究發現，咖啡可放鬆並打開連接食道和胃的括約肌，可能會使胃酸更容易向上進入食道，引發胃灼熱症狀。

Barrett 最實際的建議，是身為胃腸病學家，通常會要求患者注意自己的症狀，如果喝咖啡後持續感覺胸口灼痛或口中有酸味，可減少咖啡量或考慮服用抗酸劑。另外空腹第一杯咖啡加一點牛奶或奶油，或搭配一小口食物也有助產生中和胃酸的緩衝液，結論就是，咖啡好處多於壞處，絕對沒有眾多網路資訊說的嚴重。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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