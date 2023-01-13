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雇主員工對遠距工作不同調 意見分歧關鍵在通勤時間

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

三年疫情大部分企業實施遠距工作，尤其美國早就恢復正常生活，許多科技業以外企業到現在都還在遠距工作模式。即使接受員工不到辦公室上班，愈來愈多企業仍計劃逐漸召回員工，因雇主仍認為在家工作會降低生產率。《哈佛商業評論》研究發現，雇主與員工對遠距工作是否影響生產力的分歧，似乎取決於人們認為什麼才算生產力。

主管和員工對在家工作的關鍵意見分歧很大。如管理人員認為在家工作會降低生產率，員工認為會大大提高生產率。研究發現，差別在通勤時間算不算生產力，員工會將通勤時間納入心理計算，所以認為在家工作不必通勤，就會提高生產率。但管理人員考慮員工生產力時，只關心產出，忽略通勤時間。

譬如員工疫情前每天收入 1,000 美元，工作 9 小時加上 1 小時通勤，工作與通勤花費的每小時可產生 100 美元收入。在家工作通勤時間為零，仍然工作 9 小時，若每天賺 950 美元，工作每小時可產生 106 美元收入，生產率反而更高。

從雇主角度來看當然不一樣，因不會算入通勤時間。疫情前老闆認為員工每小時生產 111 美元，在家工作使員工生產率降至每小時 106 美元，如果還給員工同樣薪水，付錢的回報會更少。當然生產力不能只看工作時數衡量，但這種分歧解釋為什麼員工認為在家工作是個人生產力的勝利，老闆卻不這麼認為。

最好的方法是採混合模式

專家建議，面對遠距上班或到辦公室上班革命，最好的方法是採混合模式，一週三天固定去辦公室，大部分會議、小組活動、培訓和午餐安排在這三天，讓員工看到聚在一起的價值。但隨著經濟衰退在即，企業又開始回到疫情前的緊張狀態，對混合模式的接受程度愈來愈低。

最近許多企業開始召回員工，迪士尼原本也讓員工疫情期間在家上班，採取混合工作模式，但最近規定 3 1 日起員工週一到週四必須到辦公室上班。迪士尼執行長 Bob Iger 重視創造力，表示「員工面對面一起工作會更好。像我們這類創意企業，沒什麼能取代一起與同齡人建立聯繫、觀察和創造的能力，也無法取代向領導者和導師學習獲得專業發展的機會。」

去年底 Snapchat 母公司也要求員工今年開始 80% 時間回辦公室上班，即每週到班四天。即使員工不想回辦公室，但大企業擔憂經濟衰退，開始大規模裁員，員工只能乖乖從命。

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