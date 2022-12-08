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吃不起的年代 食品通膨回不去了

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
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【文‧黃嬿】

全球商品市場漲幅出現放緩跡象，但與人民生活息息相關的飲食價格一直壓不下來，往後吃東西可能成為奢侈的事。專家警告，由於氣候變化和俄烏戰爭影響，食品價格不但不可能恢復正常，還會保持遠比疫情前更高。

聯合國糧食及農業組織 (FAO) 2 日公布國際貿易農產品食品價格指數，自 3 月見頂以來，11 月呈現連續八個月下跌，價格只比去年同期高 0.3%。但雖然國際市場穩定，全世界消費者還沒有感受到。

《金融時報》分析指出，主要是因為戰爭和天氣事件，限制生產彈性，導致當價格上漲時，生產商無法增加供應。這是一連串的完美風暴，首先是氣候異常，2 月俄羅斯入侵烏克蘭之前，世界主要種植區受持續乾旱影響，食品價格開始上漲，反聖嬰現象持續第三年，美國、阿根廷和歐洲嚴重乾旱，進一步對農民造成打擊，遏制增產能力。

再來是化肥價格，受俄羅斯去年減少歐洲天然氣供應影響，戰前就開始飆升，西方政府對白俄羅斯實施制裁，也推升鉀肥價格，白俄羅斯是世界最大作物營養生產國之一。2 月戰爭爆發，化石燃料和能源密集型化肥生產成本再度飆漲。雖然現在成本從峰值回落，但以歷史標準衡量仍然是天價，諮詢公司 CRU 數據顯示，許多農民負擔不起化肥。

至今俄羅斯入侵影響烏克蘭三個作物週期。戰爭爆發後，2021 年收成無法運出國，2022 年作物面臨收穫和基礎設施問題，關鍵地區成為戰區，明年作物產量預計大幅下降。

即使批發價格降低，但不會馬上反映至零售成本，原因是食品生產非常耗能，俄羅斯入侵烏克蘭導致石油和天然氣價格上漲揮之不去。新興市場和發展中經濟體的消費者通常將較大比例的收入用於食品，尤其易受影響。

G7 國家消費者的食品成本一年平均上漲 12.7%。許多中等收入國家和發展中國家漲幅更大，從匈牙利 40% 以上到土耳其近 100%。聖誕節將至，英國工會計算傳統聖誕大餐食材成本，今年漲幅是工資漲幅的三倍。

餐廳要應付的成本上漲壓力更多，除了食材，還有勞動力成本與租金，萬物皆漲，解封後外出用餐熱潮讓餐廳毫不手軟調整價格。巴黎迪士尼樂園宣布大幅提高餐廳價格，是樂園歷史上最大幅漲價，有些餐廳漲價幅度甚至超過三成。台灣許多餐廳單價與年初相比大漲二成之多。

解封後要迎接吃不起年代，隨著三年疫情終於退散，人們恢復正常生活、社交之際，許多人可能驚覺，外出用餐變成揮霍之舉。

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