暖化加劇氣候災難 專家：未來人類向兩極移動才能生存

【文‧黃嬿】

11 月中世界人口達 80 億人，聯合國預測全球人口 2080 年左右達 104 億人高峰，之後才會逐漸下降。然而下一個 24 億人口主要集中南方國家，隨著地球愈來愈熱，世界適居地區愈來愈向北移，專家預言，未來人類恐將向地球兩極移動才能生存。

雖然發達國家人口都面臨黃金交叉，呈負成長趨勢，但發展中國家人口還在快速增加。本世紀末人口最多的九國都是發展中國家，印度、中國、奈及利亞、巴基斯坦、剛果民主共和國、衣索比亞、坦尚尼亞、印尼和埃及。這些國家也是受極端高溫、乾旱和災難性風暴影響最嚴重的地區，到 2070 年九國中八個年平均氣溫高於 29°C，沒有冷氣，水資源短缺、農業破壞，愈來愈不適宜人居。

非洲與中東人一直在遷徙。數據顯示，世界有 10 億人是移民，即每 8 人就有 1 人，2021 上半年遷移人口一半以上來自五國，分別是中非共和國、南蘇丹、阿拉伯敘利亞共和國、阿富汗和衣索比亞。隨著氣候愈來愈熱，這些移民大部分向北移動，如從南美洲和中美洲到北美北部、從非洲和中東到歐洲。

未來逃離家園的人會愈來愈多。2021 年有 8,930 萬人，是十年前被迫遷移數的兩倍，到 2022 年達 1 億人，主要是氣候災害。如今年洪水使巴基斯坦 3,300 萬人流離失所，從非洲之角到非洲大陸西海岸，還有數百萬人受乾旱和飢荒威脅。專家預估，目前世界約 80% 陸地面積及 85% 人口都感受到氣候變化的衝擊，除非有根本性變化，否則 2050 年將有 12 億氣候難民。

作者兼氣象記者 Caia Vince 看見未來人口移動的趨勢，分析指出，地球人口最稠密的地區集中北緯 25~26 度附近，是氣候最舒適和土地最肥沃之地，有 2.79 億人生活在這片狹長土地上，橫跨印度、巴基斯坦、孟加拉國、中國、美國和墨西哥等國家，但氣候正在發生變化。

英國科學家 Tim Lenton 估計，今天只有 12% 生活在人類氣候生態位之外，如果全球變暖達 2.7°C，本世紀末可能會有高達 40 億人生活在人類最適宜氣候以外。Caia Vince 指出，現在適宜人類生存的氣候生態位以平均每天 1.15 公尺速度向極地移動，有些地方速度更快，人類為了適應不斷變化的氣候，將會追逐氣候生態位向地球兩極大規模遷移，才能幫助人類度過氣候危機。

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