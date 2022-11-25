父母忍一忍 研究：體罰會影響兒童大腦發育

【文‧黃嬿】

不打不成器，小時候我們都被棍杖教養過，但幾十年來傳統智慧告訴我們體罰無益，也有愈來愈多研究警告體罰會造成很大負面影響，包括增加青少年患焦慮症和憂鬱症風險，最近研究還發現，體罰會傷害正常神經系統發育，改變大腦活動並影響大腦發育。

體罰可簡單定義為出於懲罰、糾正、紀律、指導或任何其他原因，以任何方式故意造成身體疼痛。這種暴力，尤其當父母施加暴力時，會喚起複雜的情感體驗。

世界衛生組織 (WHO) 表示，體罰會增加兒童的行為問題，包括身心健康不佳、認知和社會情感發展受損、教育成果差、攻擊性和暴力行為增加。即使是打屁股等較不嚴重的體罰形式也一樣。且體罰頻率愈多，兒童攻擊性及數學和閱讀能力較低的關聯性更強。

報告指出，體罰會引發有害心理和生理反應。孩子不僅經歷痛苦、悲傷、恐懼、憤怒、羞恥和內疚，且感覺受威脅也會導致生理壓力和應付危險的神經通路活化。被體罰的兒童往往表現出高荷爾蒙壓力反應，包括神經、心血管和營養系統等生物系統超載，以及大腦結構和功能變化。

經歷過體罰更容易出現焦慮和憂鬱症狀

儘管知道體罰有百害無一利，但因科學證據很少，仍有許多人相信體罰是教養一環。綜觀全世界，體罰仍然很普遍，去年新加坡一項研究發現，新加坡父母經常體罰，一年近二分之一父母體罰過孩子，例如打屁股或使用物體打孩子。世界衛生組織調查發現，約六成 2~14 歲兒童經常遭父母或照護者體罰。無論男孩和女孩，富裕或貧困家庭的孩子，遭體罰的風險差不多。

美國科學家研究進一步證實體罰對身心的傷害。研究人員對 149 名 11~14 歲的男孩和女孩縱向研究，要求他們玩有任務和貨幣猜謎的影音遊戲，同時以腦電圖掃描觀察受測者對錯誤及獎勵的神經反應。

連續紀錄兩年後，受試者和父母再完成問卷調查，評估焦慮和憂鬱程度，以及教養方式。正如預期，經歷體罰的孩子更容易有焦慮和憂鬱症狀。研究也發現體罰可能會影響大腦活動和神經發育。

報告顯示，被體罰的青少年對犯錯的神經敏感性更大，但對獎勵和環境其他積極事件反應很遲鈍。科學家表示，對犯錯高度敏感與焦慮風險升高有關，對獎勵神經反應減少會增加罹患憂鬱與焦慮的風險。這項研究告訴我們，體罰可能會改變特定神經發育，造成終生影響。教養是條漫漫長路，父母可能要少費力、多費心。研究刊登於《生物精神病學：認知神經科學和神經影像學》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】