年輕男性簇擁加密貨幣 研究：不管去中心化且多數都賠錢

【文‧黃嬿】

加密貨幣暴跌宛如現代版鬱金香事件，國際清算銀行 (BIS) 最近報告指出，加密貨幣新投資者四成是 35 歲以下男性，這些人投資加密貨幣，並不是因去中心化金融或脫離大銀行等高尚理想參與加密貨幣發展，而是因價格上漲才投資，且四分之三最後都賠錢收場。

加密貨幣是經歷多次繁榮蕭條週期的波動性資產，至今加密貨幣用於支付、衡量價值或為現實世界投資融資等領域仍非常有限，但散戶投資者繼續進入加密貨幣交易所交易，到底原因為何？

國際清算銀行工作文件分析原因，針對 2015~20222 年 95 國加密貨幣交易應用程式日常使用狀況，研究採用加密貨幣交易應用程式的驅動因素。

經濟學家發現，當比特幣價格上漲超過 2 萬美元，73% 用戶下載加密應用程式。結果是四分之三新加密貨幣投資者都虧錢。如用戶幾個月內每月購買價值 100 美元比特幣，中位投資者將損失 431 美元，即 900 美元投資的 48%。當時購買加密貨幣多數人來自土耳其、新加坡、英國和美國，又以 35 歲以下追求風險的年輕男性占新投資者大多數。

報告也分析打壓加密貨幣市場的兩次重大事件，分別是中國政府 2021 年打擊加密貨幣挖礦，以及哈薩克動盪。中國將加密貨幣採礦定為非法後，迫使礦工轉往其他國家，許多人到幾乎沒有監管且有廉價電力的哈薩克，然而 1 月燃料價格上漲與停電導致暴動，政府關閉網路，造成 15% 礦工下線。礦工最終搬到德州等地，但這時比特幣追求者少很多。估計中國事件導致比特幣價格下跌 39%，新用戶減少 30%，哈薩克事件導致價格下降 19%，新用戶下降 15%。

更糟的是，持有大量比特幣的人、所謂加密貨幣鯨魚會在價格上漲期拋售，所有湧入市場的小投資者變成這些人的飼料，讓早期投資者和內部人士賺飽飽。

最近市場動盪和主要穩定幣價格的暴跌提醒人們，加密貨幣不是穩健貨幣。報告強調，代表大多數用戶是被價格上漲吸引，而不是厭惡傳統銀行或不信任公共機構。

6 月國際清算銀行報告分析加密貨幣和去中心化金融 (DeFi) 結構限制，概述設計固有風險，認為未來理想貨幣模式是雙層貨幣體系，主權貨幣數位版可同時維護穩定和安全及促進創新。

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