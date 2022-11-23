快訊

新黨議員候選人路口拜票遭毆濺血住院 嫌犯吐下手理由

台灣房價只漲不跌神話破滅！專家：因「這群人」不發威了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕男性簇擁加密貨幣 研究：不管去中心化且多數都賠錢

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

加密貨幣暴跌宛如現代版鬱金香事件，國際清算銀行 (BIS) 最近報告指出，加密貨幣新投資者四成是 35 歲以下男性，這些人投資加密貨幣，並不是因去中心化金融或脫離大銀行等高尚理想參與加密貨幣發展，而是因價格上漲才投資，且四分之三最後都賠錢收場。

加密貨幣是經歷多次繁榮蕭條週期的波動性資產，至今加密貨幣用於支付、衡量價值或為現實世界投資融資等領域仍非常有限，但散戶投資者繼續進入加密貨幣交易所交易，到底原因為何？

國際清算銀行工作文件分析原因，針對 2015~20222 年 95 國加密貨幣交易應用程式日常使用狀況，研究採用加密貨幣交易應用程式的驅動因素。

經濟學家發現，當比特幣價格上漲超過 2 萬美元，73% 用戶下載加密應用程式。結果是四分之三新加密貨幣投資者都虧錢。如用戶幾個月內每月購買價值 100 美元比特幣，中位投資者將損失 431 美元，即 900 美元投資的 48%。當時購買加密貨幣多數人來自土耳其、新加坡、英國和美國，又以 35 歲以下追求風險的年輕男性占新投資者大多數。

報告也分析打壓加密貨幣市場的兩次重大事件，分別是中國政府 2021 年打擊加密貨幣挖礦，以及哈薩克動盪。中國將加密貨幣採礦定為非法後，迫使礦工轉往其他國家，許多人到幾乎沒有監管且有廉價電力的哈薩克，然而 1 月燃料價格上漲與停電導致暴動，政府關閉網路，造成 15% 礦工下線。礦工最終搬到德州等地，但這時比特幣追求者少很多。估計中國事件導致比特幣價格下跌 39%，新用戶減少 30%，哈薩克事件導致價格下降 19%，新用戶下降 15%。

更糟的是，持有大量比特幣的人、所謂加密貨幣鯨魚會在價格上漲期拋售，所有湧入市場的小投資者變成這些人的飼料，讓早期投資者和內部人士賺飽飽。

最近市場動盪和主要穩定幣價格的暴跌提醒人們，加密貨幣不是穩健貨幣。報告強調，代表大多數用戶是被價格上漲吸引，而不是厭惡傳統銀行或不信任公共機構。

6 月國際清算銀行報告分析加密貨幣和去中心化金融 (DeFi) 結構限制，概述設計固有風險，認為未來理想貨幣模式是雙層貨幣體系，主權貨幣數位版可同時維護穩定和安全及促進創新。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

FTX掀加密貨幣風險 應引入保護機制

加密貨幣無主管機關 立委籲跨部會協調

FTX破產…不僅加密貨幣 這票「另類交易」都無法可管

FTX債權人可能逾百萬 加密貨幣放款業者BlockFi也被連累

相關新聞

年輕男性簇擁加密貨幣 研究：不管去中心化且多數都賠錢

加密貨幣暴跌宛如現代版鬱金香事件，國際清算銀行 (BIS) 最近報告指出，加密貨幣新投資者四成是 35 歲以下男性，這些人投資加密貨幣，並不是因去中心化金融或脫離大銀行等高尚理想參與加密貨幣發展，而是因價格上漲才投資，且四分之三最後都賠錢收場。

蜜蜂消失的真正原因？ 研究：50年來蜜蜂壽命減半

蜜蜂是維持農業繁榮的關鍵，但十幾年來，科學家發現蜜蜂數量大量減少，稱為蜂群崩潰症候群 (Colony Collapse Disorder)。最近研究意外發現，現在實驗室蜜蜂的壽命，只有 1970 年代一半，顯示蜂群崩潰不只殺蟲劑和食物來源等環境因素，也可能有遺傳原因。

英國經濟衰退為何失業率50年最低？ 研究：勞動力因病耗損

多國經濟成長放緩，但勞動力仍很緊繃，最近英國研究發現，可能是人民愈來愈虛弱。英國政府報告指出，疫情後至少 50 萬名英國勞工因病退出勞動力市場，讓英國央行前首席經濟學家擔憂，這是 200 年來英國第一場健康災難，認為勞動力規模下降，造成英國經濟真正的衝擊。

本地供應走火入魔還是城市新未來？雪梨新創地下停車場種菜

全球減碳人士認為把食物運來運去造成額外碳排放，最好「在地生產」。雪梨新創就將這概念發揮到極致，直接在雪梨城市室內生產，「農地」就是地下停車場。

避免安靜辭職 專家：讓工作好玩、有目標與潛力

安靜辭職是指缺乏員工敬業度，只做最低限度的工作，這些人並不是懶惰，而是沒有從他們的老闆、主管那裡得到方向、認可或動力，因而感到陷入工作場所的泥潭，現在演變成一種全球現象。《哈佛商業評論》認為該重新檢視企業文化，放大讓員工保持積極態度的三大關鍵因素。

夜貓子是天生的 史丹佛專家：社會規範偏好晨型人

是晨型人還是夜貓子，史丹佛大學睡眠醫學領域專家說，答案無關緊要，每人都有早起或晚睡的基因傾向，睡眠模式多少受生物學控制，並不是有睡眠障礙，也不會損害健康，但社會不太包容晚睡晚起的人。還好睡眠習慣具可塑性，為了符合社會規範，有些方法可讓人早點起床。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。