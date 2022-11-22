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蜜蜂消失的真正原因？ 研究：50年來蜜蜂壽命減半

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
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【文‧黃嬿】

蜜蜂是維持農業繁榮的關鍵，但十幾年來，科學家發現蜜蜂數量大量減少，稱為蜂群崩潰症候群 (Colony Collapse Disorder)。最近研究意外發現，現在實驗室蜜蜂的壽命，只有 1970 年代一半，顯示蜂群崩潰不只殺蟲劑和食物來源等環境因素，也可能有遺傳原因。

蜜蜂授粉幫助植物散播和繁殖，並維持種群遺傳多樣性，但這些昆蟲正被殺蟲劑、棲息地破壞、疾病和氣候變化相關因素如乾旱殺死。蜜蜂已變成家畜，因蜂群會自然老化和死亡，有一定周轉率，但過去十年美國蜂農報告的損失率很高，因此必須更換更多蜂群才能維持經營。

科學家也從 2006 年左右開始記錄蜂群流失率上升現象，當時稱為蜂群崩潰症候群，導致美國蜂群大量死亡，這種紊亂 2008 年左右逐漸減弱，但蜂群流失率仍高於蜂農認為經濟可行程度，原因尚不清楚，大多科學家將重點放在環境壓力源、疾病、寄生蟲、農藥暴露和營養。

科學家首次發現蜜蜂壽命整體下降，可能獨立於環境壓力因素。馬里蘭大學昆蟲學家研究正常糖水飲食之外，實驗室飼養的蜜蜂餵食白開水為補充劑，意外發現，受控的實驗室環境飼養的蜜蜂個體壽命比 1970 年代短 50%，現在一隻蜜蜂壽命只有兩週。

當科學家以蜜蜂壽命縮短 50% 影響建模，發現損失率約 33%，與過去 14 年蜂農報告的 30% 40% 平均越冬和年度損失率非常接近。籠養蜜蜂壽命比 50 年前短，代表環境條件以外因素可能導致蜂農的蜜蜂群流失率更高。研究人員表示，這些蜜蜂成年前就從群體生活隔離，所以造成壽命縮短的因素可能成年前就出現，也不排除是幼蟲早期接觸病原體或殺蟲劑。

但科學家認為，遺傳可能是主因，蜂農和育種者通常會選擇性從有抗病性等理想特性的蜂群繁殖，壽命較短的蜜蜂會降低傳播疾病的可能性，壽命較短蜂群看起來更健康，這種情況下，無意下的選擇導致蜜蜂壽命縮短。

如果假設正確，科學家認為，或許將來能分離出某些遺傳因子，就能培育壽命更長的蜜蜂。研究人員下一步將比較美國和其他國家蜜蜂壽命趨勢，如果發現壽命差異，就能分離和比較可能原因，如遺傳、殺蟲劑使用及當地蜂群是否有病毒。研究發表於《科學報告》期刊。

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