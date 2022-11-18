本地供應走火入魔還是城市新未來？雪梨新創地下停車場種菜

【文‧藍弋丰】

全球減碳人士認為把食物運來運去造成額外碳排放，最好「在地生產」。雪梨新創就將這概念發揮到極致，直接在雪梨城市室內生產，「農地」就是地下停車場。

新創公司都市蔬菜（Urban Green）2020 年創業，設於雪梨巴蘭加魯區，種植約 40 種作物。在地下室種菜消息已傳開，成為最佳宣傳。

都市蔬菜的創業思維緊緊定調在地生產的永續性概念，在地生產若使用更多能源，只是與減碳主張背道而馳，因此都市蔬菜計畫 2026 年達碳中和，積極改良生產方式，目前已減半生產所需 LED 燈用電，種植基底則為椰子纖維，連送貨都改為電動腳踏車。因主打新鮮，送貨時連種植盆一起送達，於是種植盆也使用生物可分解的植物材料容器，以便減少塑膠。

都市蔬菜希望擴大營運，生產更多菜苗、香草及種類擴大到辣椒與草莓，期望最少半數客戶都在室內農場 1 公里範圍內，以完成終極在地生產概念。

儘管都市蔬菜發展思維是減碳，但碳排放造成的氣候變遷也對室內農業更有利，水旱災頻仍使傳統農業承受更多農損，也造成運輸受阻，室內種植與在地生產免除氣候風險，尤其室內農業用水量遠少於慣行農業。國際形勢變化也對室內農業利多，如俄烏戰爭使全球物流與糧食進出口大亂，這種狀況未來可能再度發生，糧食安全需未雨綢繆。

對新加坡等糧食進口國來說，室內農業是提升糧食自給率的國家安全戰略，澳洲可能還只是減碳時尚，但一旦室內農業技術發展成熟，或許每棟大樓地下室都成為菜園是城市的新未來，之後不管颱風還是旱災，或就算產區交通中斷，城市生鮮蔬菜還是供應不斷，不會每逢天災就大漲，因就是隔壁地下室種出來的。

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