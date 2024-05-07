教育部二度訪查、邀專家給建議 公東高工免除專輔

教育部今日下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」，本次會議解除台東縣育仁高中、公東高工，嘉義市興華高中、宏仁高中等4校的專輔身份。針對公東高工，教育部表示，去年曾二度到校了解狀況，邀集專家學者進行研討，最終該校已無財務狀況顯著惡化情形，認定免除專輔。

教育部指出，創校超過60年並以培訓木工國手聞名的公東高工，因有財務狀況顯著惡化的情形，於2023年5月公告為專案輔導學校，引起社會各界關注。

因事關偏鄉技職教育學校的發展，及在地學生技藝技能培養，教育部5、6月二度至該校了解其校務發展及財務困難的解決情形，並依法組成查核輔導小組實地到校輔導，分就校務經營、教學品質、財務狀況及教職員工之保障等，聆聽行政人員及各科主任意見，並提供具體改善建議。

教育部也在2024年1月25日邀集技職及課程等相關領域的專家學者，赴該校輔導校務行政及各專業群科永續發展，透過工作坊方式與各科主任及老師共同對話及研討，協助學校發展以科為本位之特色課程，優化技職人才之培育，為在地培養更多優質技職人才。

教育部說，公東高工參酌查核輔導小組、技職相關領域專家學者的建議，在學校及董事會的共同努力下，積極籌措資金大幅減少財務缺口，提升整體辦學品質，調整科班、和技專校院及業界共同合作，申請辦理產學攜手2.0專班。同時增聘專業及技術教師，提高合格教師比率，持續強化產學合作。

今年4月公東高工自行評估學校狀況、改善計畫執行及改善目標達成情形後，於4月18日主動向教育部申請查核及免除專案輔導，並經查核輔導小組於113年4月29日實地到校訪視確認已無財務狀況顯著惡化情形，續提113年5月7日召開退場審議會審議認定免除。

教育部強調，針對辦學有特色、招收比較偏鄉弱勢學生的私立高中，教育部除透過免學費補助，亦藉由私立學校獎勵補助及各類計畫型補助，持續精進對私立高中的資源投入，同時也穩定充實位於教育資源不足地區學校之技職教育學校之資源挹注，以強化照顧偏鄉孩子之受教權益，提升孩子對於技藝技能之發展及精進。