客家文化重要文學家 李喬全集出版

客家文學家李喬作品集「李喬全集」，在客家委員會、國立臺灣文學館等單位耗時三年努力下，今天正式出版，並舉行發表茶會，蔡英文總統、行政院前院長蘇貞昌等人皆出席。李喬表示，自己創作的核心理想為「反抗就是愛」，並呼籲文學不該從平面媒體示微。

李喬全集的編纂工作，由國立臺灣大學臺灣文學研究所黃美娥教授擔任主編，並集合7位資深專家單人資訊顧問、10位「分卷主編」，及9位青年學者為「分卷助編」、4位碩士生擔任「兼任助理」、10餘位碩博士生共同參與「校對小組」，耗時三年多時間，最終完成全集6卷、45冊的「李喬全集」。