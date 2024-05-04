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客家文化重要文學家 李喬全集出版
客家文學家李喬作品集「李喬全集」，在客家委員會、國立臺灣文學館等單位耗時三年努力下，今天正式出版，並舉行發表茶會，蔡英文總統、行政院前院長蘇貞昌等人皆出席。李喬表示，自己創作的核心理想為「反抗就是愛」，並呼籲文學不該從平面媒體示微。
李喬全集的編纂工作，由國立臺灣大學臺灣文學研究所黃美娥教授擔任主編，並集合7位資深專家單人資訊顧問、10位「分卷主編」，及9位青年學者為「分卷助編」、4位碩士生擔任「兼任助理」、10餘位碩博士生共同參與「校對小組」，耗時三年多時間，最終完成全集6卷、45冊的「李喬全集」。
客委會表示，李喬七十年的創作生涯孕育出的作品，面向既深且廣，獨創、前衛，卻貼近土地與大眾，蘊含對於臺灣這塊土地、人民以及歷史的理解與情感，因此全力推動全集的出版，讓各界更加了解這位對客家文化十分重要的文學家。
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