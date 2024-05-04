佛大入圍Edu RANK世界大學排名 名列台灣私立大學第25　大一新生免繳學雜費 佛光大學讓教育翻轉人生

聯合線上／ 李麗秋

佛光大學，創校 24 年，辦學備受各界肯定，根據教育部年度畢業生流向調查，佛大學士班及碩士班畢業的平均就業率及平均薪資，均高於全國大學平均值，更年年入圍1111人力銀行調查之企業最看好年輕潛力大學。今年結合政府補助及佛光山全力支持，擴大實施效益，推出「新生免繳學雜費、大二到大四政府補助3.5萬佛大加碼3.5萬」政策，希望所有學生都能受惠。

佛大學生在海外交流的機會比一般大學生更多，更有海外各道場的照顧讓家長放心。 圖／佛光大學 提供
佛大學生在海外交流的機會比一般大學生更多，更有海外各道場的照顧讓家長放心。 圖／佛光大學 提供

而根據國際Edu RANK最新的世界大學排名，佛光大學在全球1萬4千餘所大學中，名列全台灣144所大學，台灣私立大學第25名。

Edu RANK排名指出佛大在人文與社會科學、工程、電腦科學、環境科學、物理學、生物學、政治學、法律、哲學等論文研究，被世界看見，全校1,459篇論文，被引用6,054次。而在人文與社會科學領域中，以傳播電視為主題的論文表現最佳為全台第六名，其次則是經典與古代歷史與宗教研究，可顯示由人文社會科學起家的佛光大學，在此方面的專業表現不俗，備受肯定！

佛大入圍Edu RANK世界大學排名，師資專業被國際肯定！圖／佛光大學 提供
佛大入圍Edu RANK世界大學排名，師資專業被國際肯定！圖／佛光大學 提供

在少子化浪潮下，佛光大學雖招生大學部人數受到影響，但相反的，也因此大大提升每一位學生在求學上的資源挹注。包含校方今年推行「新生免學雜費，大二到大四政府補助3.5萬、佛大再加碼3.5萬」政策，此外人文學院更有「彩揚獎學金」，該院各系前三名學生再加發五萬元高額獎學金。若是助學的「小藍鵲」計畫及多項獎助學金方案，學校多次獲得教育部最高額補助，為有心向學的學子提供經濟支持，安心學習。

佛光大學擁有佛光山世界五大洲各海外道場的支持，佛大學生在海外交流的機會比一般大學生更多，據教育部公告資料顯示，佛大提供雙聯學位、學習、實習、志工服務等豐富的國際學習資源豐富，出國進修名列全國前10。能夠選擇海外學習的地點更是多元，包含美國、澳洲、中國、韓國、日本、東南亞，以及一般學校最不容易接觸到的歐洲， 還有美國和英國等知名大學合辦雙學位計畫，都是佛光大學為學子積極推動的海外多元學習管道之一。而最重要的是，這些海外學習的學校及企業，透過佛光山海外道場的協助，海外的學習場域讓家長更安心、更安全。

大一新生免繳學雜費，佛光大學讓教育翻轉人生！ 圖／佛光大學 提供
大一新生免繳學雜費，佛光大學讓教育翻轉人生！ 圖／佛光大學 提供

佛光大學擁有高品質師資的學習環境、人格養成的書院教育、以佛光山為後盾的國際競爭力、全球超過三百間的姊妹校及企業，以及行之有年的照顧弱勢的多元助學方案近千萬等等。佛光大學強調全人教育，全人發展，選擇佛光大學，培養優秀人才立足全世界！

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