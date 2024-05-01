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教育部公布國中小獎懲準則 國教盟憂變相廢校服、學生課堂放閃

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部昨天公布「國民小學及國民中學學生獎懲準則」，規範全國國中小學校一致性的獎懲及管教基本原則及相關程序。本報資料照片
教育部昨天公布「國民小學及國民中學學生獎懲準則」，規範全國國中小學校一致性的獎懲及管教基本原則及相關程序。本報資料照片

教育部昨天公布「國民小學及國民中學學生獎懲準則」，規範全國國中小學校一致性的獎懲及管教基本原則及相關程序。對此，國教行動聯盟提出3大疑慮，包含變相廢除服儀規定、不利教導身體自主權，以及難落實保密義務等等，呼籲教育部確實檢討。

同時，國教盟在徵詢基層學校家長、教師、行政人員意見後，也提出3項疑慮。首先是規範恐變相廢除制服及服儀規定，準則第10條規定學校對於違反服裝儀容規定之學生不得加以懲處，等同告訴學生可以不需要遵守學校服裝儀容規定。國教盟認為，服裝儀容為生活教育的一環，對於國小及國中學生，為維護校園及人身安全，穿著校服更有必要性。

再來，國教盟質疑新制不利教導尊重身體自主權。準則第11條指出，「不得僅以情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或其他空泛籠統之概念作為懲處要件。」很可能讓學生認為在情感交往關係當中，學校師長無權干涉其親密接觸，也造成學校教育人員因此不敢糾正學生在校園中、課堂上「放閃」等公開、明顯的親密行為，不利於學校教導學生對身體界線、身體自主權的認識與尊重，增加發生性侵害、性騷擾、性剝削的可能風險。

國教萌也擔心，準則16條、26條規範校長得聘學生代表擔任獎管會、獎懲會委員，準則20條、30條並規範委員具保密義務，對涉及受管教學生隱私的事件及其基本資料應予保密。但國中小學生多數未滿14歲，依刑法18條規定14歲以下人之行為不罰、滿14歲未滿18歲得減輕其刑，若擔任委員的國中小學生違反保密義務，依法可能無法要求其負起法律責任。

國教盟呼籲，教育部應重視以上教育現場反應問題、確實檢討，並提供學校教育人員更清楚明確的案例及說明，方能有效落實學生輔導管教，保障校園安全與學生權益。

制服 小學生 教育部 服儀 校園安全

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