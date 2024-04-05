住宿生控遭強制搬遷　台北大學：屋齡老舊且住宿率偏低

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學生團體台灣學生聯合會今天表示，位於新北市三峽的台北大學預計裝修男一、女一學生宿舍，上週即無預警通知兩棟宿舍學生搬遷到「合江宿舍」，北大學生代表雖於委員會上提出訴求，但校長李承嘉卻稱「行政事務不用找學生討論」、「宿舍不是學校必須給同學的」，台學聯為此怒斥校方踐踏學生權益。

台學聯今天表示，校長李承嘉發言違反會議主席議事中立原則，又學生與學校在宿舍租賃上雖互為契約關係人，但宿舍存在目的並不只是「房屋」，宿舍一是提供學生滿意的居住空間，其次則是幫助學生學習、成長。

台學聯也指出，學生代表的麥克風於會議上直接被校友總會理事長關閉，學生代表質問：「你怎麼可以關掉我的麥克風？」校長李承嘉卻直接回應：「那不是你的麥克風，那是學校的麥克風。」

台學聯表示，北大校方發言，形同將宿舍當作給予學生的恩賜，又搬遷宿舍攸關住宿生權益，學生代表竟最後才被告知，並認為不需要和學生討論。上述事件都指出，北大校方僅將學生視為被支配的客體，否認該作為校園組成的一部分，且讓會議淪為校方官官相護的做秀場，視學生代表為校方決議的橡皮圖章。

台學聯也呼籲，現行校務會議學生代表僅有十分之一，難撼動校方強硬推行的任何政策，實際上仍將學生排除於校園治理的結構外，應儘速啟動修正《大學法》，讓大學各級會議擴大學生參與。

校方則回應，男一舍、女一舍近年住宿率逐年減少，分別為為40％、60％，導致宿舍支出大於收入，加上宿舍為100%自償，無其他財源可沖抵超支額度，學校財務有限又不想調高住宿費，才規劃搬遷到相對較新穎的合江宿舍，合計三百多床，可足額提供現有住宿人數申請入住。

北大也表示，男一舍、女一舍屋齡都超過50年，本規劃由校務基金挹注6200餘萬進行整修，但經費未包含建物結構補強，且整修後繼續使用年度也有限，還需調漲住宿費，故校方評估後終止整修，經費則無動用並回歸校務基金帳戶。