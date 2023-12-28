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112年大專註冊率19校跌破6成淹水線 這校僅15.70％

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今天公布112學年各大專校院新生註冊率，112學年共10所大專校院註冊率百分百，另有19所大專校院註冊率未達六成，本報資料照片
教育部今天公布112學年各大專校院新生註冊率，112學年共10所大專校院註冊率百分百，另有19所大專校院註冊率未達六成，本報資料照片

教育部今天公布112學年各大專校院新生註冊率，112學年共10所大專校院註冊率百分百，另有19所大專校院註冊率未達六成，包括真理大學、大葉大學等多所私立科大和專科學校，註冊率最低者為高苑科大，註冊率僅15.70%，該校則是目前唯一一所解除專案輔導的學校。

根據教育部資料，11所大專校院註冊率100%，分別為清華大學、成功大學、中興大學、陽明交通大學、中央大學、台灣科技大學、台北科技大學，另包含兩所神學院一貫道崇德學院、唯心聖教學院，私立技專則有明志科大和新生醫護管理專科學校入榜。

但根據教育部統計，今年也有19所大專校院註冊率未達六成「淹水線」。包括國立台東專科學校51.30%、中華大學54.59％、大葉大學47.87%、真理大學25.73%、長榮大學56.80%、玄奘大學48.60％。

技專校院未達六成包含建國科技大學55.20％、高苑科技大學15.70％、中國科技大學56.50％、遠東科技大學47.55％、元培醫事科技大學50.44％、東南科大56.81％、修平科大57.89％、宏國德霖科大56.05％、大漢技術學院51.66％，以及慈惠醫護管理專科學校51.62％。

此外，新生註冊率未滿六成還包括三間宗教學校，分別為台北基督學院、一貫道天皇學院以及中華福音神學院。

教育部表示，「大專校院校務資訊公開平台」網站提供「學生類」、「教職類」、「研究類」、「校務類」及「財務類」5大公開資訊，其中「財務類」收錄學校收入情形、經常支出情形、可用資金、現金增減情形、負債金額及總資產金額等6個項目。

教育部建議，學生和家長在選學校時，可先至平台了解學校財務、招生狀況，根據上述資訊綜合評估。

註冊率 教育部 財務

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