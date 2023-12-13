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領先全台大學！政大首創多元文化假 增加祭儀假天數

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大日前舉行學務會議，全票通過增設「多元文化假」，並增加歲時祭儀假天數，創下全台大專校院先例。圖／政治大學提供
政大日前舉行學務會議，全票通過增設「多元文化假」，並增加歲時祭儀假天數，創下全台大專校院先例。圖／政治大學提供

由於大學學生組成多元，不同族群多有所屬的文化節慶。國立政治大學日前舉行學務會議，全票通過增設「多元文化假」，並增加歲時祭儀假天數，創下全台大專校院先例。預計於本學期末公告，於112學年下學期實施。

今年教育部曾召開「高級中等學校因應學生多元文化請假規定研商會議」，會中決議，基於保障學生宗教自由及種族平等，尊重其因應宗教、種族文化不同所需節慶活動，開放學校設置多元文化假。

政大學生會表示，校內有大量來自海外以及不同國家的學生，亦有屬於自身文化與宗教相關祭儀假別，學生會經過幾次與學務處和教師討論，並由生僑組發放問卷詢問教師們想法，為使教師和學生都有更彈性的請假裁量空間，原案所提「每學期一日為限」，修改為每學年兩日，「由於自身族群、文化、地方或宗教習俗、祭儀等多元文化範疇之請假」檢附相關證明文件，教師得准以多元文化假。

此外，政大學生會也指出，學生會也向校內原住民族社團諮詢，得知多數祭儀多需2日以上，且考量往返原鄉部落及祭儀準備時間，因此上學期便提出希望能夠延長歲時祭儀假。在諮詢校內教師想法後，最後以總時長五日為共識送至學務會議，教師代表也於會議上對歲時祭儀假延長表示支持。

政大指出，校內具有來自各個地方的多元群體，具多文化、多信仰元素的環境，也使政大得以成為推動多元文化意識的先鋒。台灣亦是多元、開放、包容的社會，政大開全國大學先例，先行制定促進多元文化實質平等的相關請假規則，期盼能夠發揮影響力，引領並喚起社會對於多元文化共榮、共容的意識。

教師 政大 意識

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